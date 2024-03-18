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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

وزير الداخلية يهنىء الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى العاشر من رمضان.

 

جاء في البرقية:

 

بكل معانى التقديروالإعتزاز يطيب لى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة مقرونة بأصدق الأمنيات بموفور الصحة والتوفيق والسداد بمناسبة الإحتفال بإنتصارات العاشر من رمضان.

نستقبل فى مثل هذا اليوم من كل عام ذكرى العاشر من رمضان المجيد لتتجدد فى الأذهان أيام مجد خالدات جسدت فيها القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية وجموع الشعب المصرى الفتيهملحمةً وطنية فى العطاء والفداءدفاعاً عن الوطن ورفعته، حفظ الله مصر بقيادتكم الحكيمة، وكل عام وسيادتكم بخير.

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