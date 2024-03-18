روائع الخط العربى

من أهم عوامل نجاح العمل الفنى هو الاتزان فتوافق الخطوط مع بعضها هو أساس اتزان اللوحة الفنية وبالنظر والتدقيق فى الخط العربى سنجد المقاييس التى نحتاجها لكى نحقق سلامة الكتابة الفنية.

ولإظهار الوجه الأصلى للوحة سليمًا من التشويه فلا بد من الاتزان فى وضع الحجم أثناء تركيب الحروف، وهنا يأتى دور الخطاط فى إتقان الحروف، وكذلك اختيار التركيب المناسب لها وتساعده حروف اللغة العربية لمرونتها.

خطوط: ثروت محمد عمارة

تتضح أهمية الاتزان فى قدرته على إخراج الوحدة الجمالية المنظمة للعمل، حيث يخضع الخط العربى لمبدأ الاتصال والانفصال بين حروفه وكلماته، فذلك أصعب ما يواجه الخطاط فى التركيب، لذا يجب على الخطاط اختيار النص بدقة ومراعاة الحروف فيه وكونها قابلة للتشكيل أم لا حتى لا يضيع الوقت بلا فائدة.

ونلاحظ ذلك فى لوحات الخطاط والمصمم المصرى (ثروت عمارة) حيث يبين التشكيل والتركيب فى الخط مهارة وقدرة الخطاط على ابتكار التكوين الخطى الجميل، وكذلك قدرته على ملء الفراغات والمزاوجة بين الكلمات والاستفادة من المساحات واختيار الجمل أو الآيات التى تقبل التركيب فى حروفها، تتضح أهمية الاتزان فى قدرته على إخراج الوحدة الجمالية المنظمة للعمل كما فى هذه الآية: «هُوَ اللَّهُ الَّذِى لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ» (الحشر: 22).