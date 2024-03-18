سلوكيات تعيق التألق فى رمضان

كلام في الصيام

من الأمور المحزنة وقوع الكثير من المسلمين فى جب المخالفات فى رمضان، والوقوع فى هذه المحظورات ينافى مقصود الصيام، وهو الارتقاء بالمسلم إلى مصاف الملائكة.

ومن هذه السلوكيات الخاطئة:

بذاءة اللسان: لا بد للمسلم أن يعلم أنه مؤآخذ بكل ما يلفظ به لسانه، وقد تفوت بذاءة اللسان الخير الكثير عليه، لقول النبى صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: «كف عنك هذا» وأشار إلى لسانه، وقول النبى صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه وشرابه» (رواه البخارى).

وجرائم اللسان كثيرة منها: (الكذب - قول وشهادة الزور - النميمة - الغيبة - السباب - الجدال بالباطل - وأشباه هذه الأفعال)، وهى كلها محرمة وتعيق تألق المسلم فى رمضان، فعلى المسلم أن يتعلم من قول النبى صلى الله عليه وسلم «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، وعليه أن يحفظ لسانه ما استطاع إلى ذلك سبيلًا.

النوم الكثير خاصة فى نهار رمضان: رغبة فى انقضاء الوقت، وللأسف الشديد هذا سبيل من سبل فوات الخير، وضياع الأوقات نهارًا أو ليلًا، خاصة فى العشر الأواخر من رمضان.

الانشغال باللهو واللعب بأدوات التواصل الاجتماعى وخلافه فى غير الخير: وهذه السلوكيات من أخطر الأدوات التى تقتل الأوقات، وتضيع على المسلم الكثير من الخير فأدوات التواصل قد تكون أداة لتثقيف المسلم وتعينه على الطاعة أو العكس وهذا ما نخشاه وتهيب من المسلمين أن يتلاشى.

ختامًا: التكاسل فى منتصف الشهر وآخره بعد النشاط والتألق فى أوله: وهذا مما عمت به البلوى، فالمساجد تكاد تخلو فى العشر الأواخر من رمضان، إلا من الصفوة من أصحاب الهمم العالية، ولذلك أنا أدعو كل مسلم بأن يجاهد نفسه ليظل متألقًا أول ومنتصف وآخر الشهر الكريم وبعده، رجاء أن يكون المسلم أهلًا لكرامة الله.