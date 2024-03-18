موعد مباراة برشلونة القادمة بعد الفوز علي أتليتكو مدريد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من تحقيق فوز ثمين على نظيره أتليتكو مدريد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري الإسباني، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل ثلاثية برشلونة، جواو فيليكس، في الدقيقة 38 من صناعة ليفاندوفسكي، وروبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 47 من صناعة رافيينا، وفيرمين لوبيز في الدقيقة 65 من صناعة صاحب الهدف الثاني.



وتعرض ناهويل مولينا لاعب أتليتكو مدريد للطرد في الدقيقة 90+2 من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني.



ورفع برشلونة رصيده إلى 64 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند 55 نقطة محتلًا المركز الخامس.

موعد مباراة برشلونة القادمة بالدوري الإسباني

ويستعد برشلونة لمواجهة لاس بالماس، في الجولة 30 من الليجا، يوم السبت الموافق الثلاثين من شهر مارس الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة البرسا أمام أتليتكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة