خطوات تقديم شكوى لمجلس الوزراء.. وطرق متابعة تحركها

تختص منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، مما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة، وتستقبل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، شكاوى المواطنين بشكل منتظم، ويقوم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمتابعتها بشكل دوري للوقوف على شكاوى المواطنين وتذليل أي عقبات تقف أمام عمل المنظومة، وذلك في إطار فتح قنوات الاتصال بالمواطنين وحل مشكلاتهم الواردة عبر المنظومة.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" خطوات تقديم طلب جديد عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

خطوات تقديم شكوى لمجلس الوزراء ومتابعة تحركها

الدخول على رابط موقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، من خلال الرابط التالي

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx

تسجيل مقدم الشكوى نفسه على البوابة كمستخدم جديد.

إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء وهي كالتالي :

الاسم الرباعي.

طبيعة الشاكي، سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو سائحا أو شركة أو منظمة مجتمع مدني أو فرد من ذوي الاحتياجات الخاصة.

الرقم القومي.

رقم الهاتف.

المحافظة.

العنوان.

ثم يُسجل المواطن اسم للمستخدم، وكلمة مرور، ليتمكن من تسجيل نفسه، وتتعهد المنظومة بسرية بيانات المواطن.

يدخل المواطن بعد ذلك على موقع المنظومة ويختار أيقونة تسجيل شكوى جديدة من قائمة الشكاوى.

اختيار القطاع أو الوزارة أو المحافظة أو المصلحة الحكومية أو الخدمة التي يريد شكواها.

ويواصل المواطن تقديم الطلب عبر منظومة الشكاوى الحكومية عبر إدخال موضوع الشكوى في الخانة المخصصة لذلك.

إدخال تفاصيل الشكوى، والنتيجة المتوقعة منه لحل تلك الشكوى.

ويُتيح موقع منظومة الشكاوى الحكومية، إمكانية تسجيل وإضافة المواطن للمرفقات التي تدل على شكواه، أو أي مرفقات يريد إضافتها للشكوى، مع متابعته لنتيجة الشكوى عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة ، وتقوم رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة نتائج عمل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بشكل مستمر، لتذليل أي عقبات قد تواجه عملها.