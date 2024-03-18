محاسب يسطر نهاية حياته بقرص لحفظ الغلال بسوهاج

استقبل مستشفى سوهاج العام محاسب في العقد السادس من العمر يقيم بدائرة قسم ثان سوهاج مصابا بحالة إعياء إدعاء تناول أقراص مجهولة لمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات عائلية وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات الأولية وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام بوصول "محمد . م . م . ع" 58 سنة محاسب يقيم بدائرة القسم مصابا بحالة إعياء إدعاء تناول أقراص مجهولة وتوفي أثناء تقديم الإسعافات الأولية.





وبسؤال شقيقه "محمود . م . م . ع" 49 سنة مدرس يقيم بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوهاج أفاد بأنه أثناء تواجد شقيقه بالمنزل تناول قرص لحفظ الغلال ما أدى لإصابته ووفاته لسوء حالته النفسية بسبب خلافات عائلية داخل المنزل ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفي الشبهة الجنائية.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق المختصة التي صرحت بدفن الجثة.





وفي سياق متصل صرحت النيابة العامة بدفن جثة طفل في العاشرة من عمره تلميذ بالصف الرابع الإبتدائي يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج لقي مصرعه غرقا أثناء لهوه على حافة ترعة السوهاجية إنزلقت قدماها وسقط بها .





تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة بلاغا بغرق "كيرلس . ع . ك . ص" 10 سنوات تلميذ بالصف الرابع الابتدائي ويقيم بدائرة المركز داخل ترعة السوهاجية .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمحل الواقعة وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق المختصة.





وبسؤال والده "عنتر . ك . ص . ع" 44 سنة حاصل على دبلوم صناعي ومقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة الترعة أمام مسكنه إنزلقت قدماه وسقط بها ما أدى لوفاته غرقًا ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة اسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة .