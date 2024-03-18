مرتضى منصور يتواجد فى مجلس الدوله للترافع فى دعوى بطلان انتخابات الزمالك

تواجد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق فى مجلس الدوله للترافع أمام المحكمه الاداريه العليا حيث تنظر المحكمة الادارية العليا اليوم الطعن المقام من جمال عبد الكريم المحامي على الحكم الصادر ببطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك.

وكان محامى مجلس إدارة نادي الزمالك قد طلب الأسبوع الماضى تأجيل النظر فى الدعوي لمدة أسبوع للإطلاع.

كما تواجد أيضا الدكتور ماجد الحنبلى مرشح الرئاسه السابق بصفته أحد رافعى دعوي بطلان الانتخابات.

وقدم المستشار مرتضى منصور عدد من المستندات بالصوت والصوره عن ادلة بطلان الانتخابات وصدور حكم نهائى ببطلان ترشح حسام المندوه أمين الصندوق وهو بحسب اللائحه الاسترشاديه يكون البطلان كلى.