أمطار غزيرة على مدينة سفاجا ورياح وغيوم على مدن البحر الأحمر

تعرضت مدينة سفاجا صباح اليوم الإثنين لسقوط أمطار غزيرة كما تشهد مدينة الغردقة رياح مثيرة للأتربة وسحب كثيفة وغيوم .

وسجلت درجة الحرارة العظمى فى مدينة الغردقة 26درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية، ونسبة الرطوبة 40% وسرعة الرياح 24 كم/ساعة، ومدينة سفاجا درجة الحرارة العظمى 22درجة مئوية و الصغرى 15 درجة مئوية والرطوبة 55% وسرعة الرياح 16 كم/ساعة، ومدينة القصير تشهد طقس صافى مع وجود سحب من فترة لأخرى ودرجة الحرارة العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 46% وسرعة الرياح 23 كم/ساعة.

أما مدينة رأس غارب فالطقس عاصف ودرجة الحرارة العظمى 21 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 59% وسرعة الرياح 39كم / ساعة.

و تشهد مدينة مرسى علم أمطار خفيفة ودرجة الحرارة العظمى 25 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية ونسبة الرطوبة 59% وسرعة الرياح 26كم/ ساعة. كما تشهد مدينة الشلاتين اليوم الجمعة طقس غائم ودرجة الحرارة العظمى 28 درجة مئوية والصغرى 18درجة مئوية ونسبة الرطوبة 23% وسرعة الرياح 29كم/ ساعة.

هذا ولم تتأثر حركة الملاحة الجوية بمطارات البحر الاحمر

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد توقعت في بيان لها سقوط امطار على سلاسل جبال البحر الحمر وتعرض مدن جنوب محافظة البحر الأحمر لرياح مثيرة للأتربة وأمطار في بعض مناطق البحر الأحمر تتضمن سلسلة جبال البحر الأحمر.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يوجد غطاء سحابى من السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر.

وأجواء مائلة للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد

قد تصل لحد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها إلى مناطق من جنوب الصعيد

ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس

كما حذرت غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر من تقلبات الأحوال الجوية بناء على بيان هيئة الأرصاد الجوية.

وناشدت إدارة مرور البحر الأحمر المسافرين على الطرق الالتزام بالسرعات المقررة خاصة في الساعات الأولى من الصباح ومراجعة الإطارات وعدم وضع عبوات أو مواد قابلة للإشتعال بالسيارة.

كما ناشدت وزارة الصحة مرضى الحساسية والجيوب النفية بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة وارتداء الكمامة