سعر الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم

شهدت أسعار الخضار والفاكهة في سوق العبور للجملة اليوم الاثنين الموافق 18 مارس، حالة من الاستقرار تزامنًا مع ثامن أيام شهر رمضان المبارك.

ووفق لأخر تحديث لموقع سوق العبور الإلكتروني نستعرض أسعار الخضار والفاكهة ..

جاء سعر كيلو الطماطم ما بين 3.5 إلى 5 جنيه، و سعر البطاطس من 4 لـ 10.5 جنيه، وتراوح سعر البصل من 9 إلى 20 جنيه.

وجاء سعر الجزر ما بين 3 لـ 4.5 جنيه، وسعر كيلو الفلفل الرومي الأخضر البلدي والصوب من 16 لـ 18 جنيه، أما الفلفل الحار البلدي تراوح ما بين 15 إلى 25 جنيه، والصوب بين 16 لـ 22 جنيه، وتراوح سعر الخيار البلدي والصوب من 7 لـ 15 جنيهات، والفلفل الألوان (أصفر-أحمر-برتقالي) نراوح سعر الكيلو من 21 لـ 25 جنيه.

فيما تراوحت سعر الكوسة من 6 لـ 9 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر الفاصوليا الخضراء من 16 لـ 22 جنيه للكيلو، وسجل سعر الباذنجان الرومي ما بين 5 إلى 9 جنيه للكيلو، والبلدي من 4 لـ 7 جنيه، والباذنجان الأبيض من 10 لـ 20 جنيه، ووصلت سعر البسلة ما بين 19 جنيهات لـ 23 جنيه، والسبانخ من 6 لـ 10 جنيه، والقلقاس من 18 إلى 20 جنيه للكيلو، وتراوح سعر كيلو الملوخية من 12 إلى 18 جنيه، والبطاطا من 4 لـ 8 جنيه، وتراوح سعر الثوم من 14 لـ 20 جنيه.

أسعار الفاكهة اليوم

تراوح سعر البرتقال البلدي والسكري ما بين 5 لـ 8 جنيه، واليوسفي من 4 لـ 11 جنيه للكيلو، والموز البلدي تراوح بين 6 لـ 10 جنيه، والتفاح الأمريكي الإيطالي تراوح من 60 لـ 80 جنيه، والتفاح الجولدن والسوري اللبناني من 50 لـ 70 جنيه، وتراوحت سعر الفراولة من 9 إلى 15 جنيه، وسجل سعر الجوافة 15 جنيه، وتراوح سعر الكانتلوب من 7 لـ 11 جنيه.

أما عن أسعار البلح بالتزامن مع ثامن أيام شهر رمضان المبارك، فقد تراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 60 جنيه، والبلح الأسواني من 16 لـ 45 جنيه، وجاء سعر بلح الاسكوتي من 16 لـ 48 جنيه، وبلح الثلاجة من 15 إلى 21 جنيه، وبلح شامية من 29 إلى 44 جنيه، والبلح المركابي تراوح سعره من 19 لـ 45 جنيه.