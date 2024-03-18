انخفاض جديد في درجات الحرارة اليوم بالمحافظات.. القاهرة تصل لـ 13درجة
أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تشهد تقلبات جوية ما بين ارتفاع وانخفاض في درجات الحرارة محذرة من تخفيف الملابس تجنبًا للإصابة من نزلات البرد.
وتوقعت الهيئة عبر حسابها السرمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن يشهد اليوم طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، على أن يكون مائل للدفء عل جنوب سيناء، بارد في الصباح الباكر و ليلًا على أغلب الانحاء.
درجات الحرارة .. والكبرى المتوقعة اليوم 18-3-2024
درجة الحرارة في القاهرة .. 13 و 22
درجة الحرارة في العاصمة الإدارية .. 12 و 22
درجة الحرارة في 6 أكتوبر .. 12 و 23
درجة الحرارة في الإسكندرية .. 12 و 21
درجة الحرارة في بنها .. 13 و 22
درجة الحرارة في وادى النطرون .. 12 و 23
درجة الحرارة في المنصورة .. 13 و 22
درجة الحرارة في دمياط .. 14 و 20
درجة الحرارة في بورسعيد .. 15 و 21
درجة الحرارة في الاسماعيلية .. 12 و 23
درجة الحرارة في السويس .. 12 و 23
درجة الحرارة في العريش .. 14 و 21
درجة الحرارة في رفح .. 09 و 21
درجة الحرارة في رأس سدر .. 12 و 22
درجة الحرارة في نخل .. 12 و 22
درجة الحرارة في سانت كاترين .. 07 و 20
درجة الحرارة في الطور .. 15 و 20
درجة الحرارة في طابا .. 14 و 21
درجة الحرارة في شرم الشيخ .. 17 و 27
درجة الحرارة في العلمين .. 11 و 20
درجة الحرارة في مطروح .. 10 و 18
درجة الحرارة في السلوم .. 09 و 18
درجة الحرارة في سيوة .. 09 و 22
درجة الحرارة في الغردقة .. 16 و 26
درجة الحرارة في مرسى علم .. 16 و 26
درجة الحرارة في الفيوم .. 12 و 22
درجة الحرارة في المنيا .. 12 و 23
درجة الحرارة في قنا .. 15 و 24
درجة الحرارة في الأقصر .. 16 و 25
درجة الحرارة في أسوان .. 16 و 23
درجة الحرارة في الوادى الجديد .. 15 و 26
درجة الحرارة في أبو سمبل .. 16 و 23
درجة الحرارة في شلاتين .. 18 و 29
درجة الحرارة في حلايب .. 20 و 28
درجة الحرارة في أبو رماد .. 18 و 28
درجة الحرارة في رأس حدربة .. 18 و 28