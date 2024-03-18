تحليل فني.. برشلونة يواصل تفوقه على أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

واصل برشلونة تكريس عقدته لمضيفه أتلتيكو مدريد، وتمسك بآماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق فوزا كبيرا عليه 3 / صفر، في قمة مباريات المرحلة الـ29 للمسابقة.

تقدم برشلونة بهدف حمل توقيع البرتغالي جواو فيليكس في الدقيقة 39، ليواصل هز شباك فريقه الأصلي للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سبق له تسجيل هدف برشلونة الوحيد خلال فوزه 1 / صفر على أتلتيكو في مباراة الفريقين بالدور الأول للبطولة.

وكان فيليكس انضم لبرشلونة على سبيل الإعارة في مطلع الموسم الحالي، قادما من أتلتيكو مدريد.

وفي الشوط الثاني، أضاف النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 47، قبل أن يصنع اللاعب ذاته الهدف الثالث للفريق الكتالوني، الذي أحرزه فيرمين لوبيز في الدقيقة 65.

وأنهى أتلتيكو المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه ناهويل مولينا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وواصل برشلونة تفوقه على أتلتيكو، بعدما تغلب عليه في المباراة الخامسة على التوالي، فمنذ خسارته صفر / 2 أمام فريق العاصمة الإسبانية في أكتوبر 2021 على نفس الملعب، لم يعرف فريق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز سوى طعم الانتصار على منافسه.

ورفع برشلونة (حامل اللقب) رصيده إلى 64 نقطة، ليتقدم للمركز الثاني، بفارق 8 نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر)، مع تبقي 9 مراحل على نهاية المسابقة، علما بأن هذا هو فوزه الـ19 في البطولة هذا الموسم والرابع في مبارياته الخمس الأخيرة.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيكو، الذي تلقى خسارته الثامنة في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 17 فوزا و4 تعادلات، عند 55 نقطة، ليظل في المركز الخامس.

يذكر أنه ربما يلتقي الفريقان مجددا هذا الموسم في بطولة دوري أبطال أوروبا، حال تأهلهما للدور قبل النهائي في المسابقة القارية، حيث يلعب برشلونة مع باريس سان جيرمان الفرنسي في دور الثمانية، الذي يشهد مواجهة بين أتلتيكو وبوروسيا دورتموند الألماني.

وجاءت بداية المباراة حذرة من الفريقين، قبل أن تشهد الدقيقة السابعة الفرصة الأولى في اللقاء من جانب أتلتيكو عن طريق بابلو باريوس، الذي سدد من على حدود منطقة الجزاء بعدما تابع تمريرة من رودريجو دي بول، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

واصل أتلتيكو مدريد نشاطه الهجومي، وأرسل سامويل لينو تمريرة عرضية من الناحية اليسرى في الدقيقة 21 نحو ألفارو موراتا، المتواجد أمام المرمى مباشرة، لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة لركنية لم تستغل.

بمرور الوقت، بدأ برشلونة يدخل لأجواء المباراة، وأضاع رافينيا فرصة محققة لافتتاح التسجيل للضيوف في الدقيقة 34، حينما تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق روبرت ليفاندوفسكي، ليسدد ضربة رأس، لكن الكرة هزت الشباك من الخارج.

وشهدت الدقيقة 38 هدف التقدم لبرشلونة عن طريق جواو فيليكس.

وأرسل إيلكاي جوندوجان تمريرة بينية لليفاندوفسكي، الذي مرر الكرة من الناحية اليسرى، لفيليكس، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يسار السلوفيني، يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو، وتحتضن الشباك.

وقام حكم المباراة خوسيه سانشيز مارتينيز بطرد تشافي هيرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، في الدقيقة 42، بسبب احتجاجه على قراراته.

حاول أتلتيكو إدراك التعادل قبل انتهاء الشوط الأول، وتابع موراتا تمريرة أمامية أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، لكن الكرة علت العارضة بقليل في الدقيقة 44، لينتهي الشوط بتقدم برشلونة بهدف فيليكس.

حاول الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو، تنشيط هجومه قبل انطلاق الشوط الثاني، فدفع بكل من أنطوان جريزمان وممفيس ديباي بدلا من لينو وموراتا.

ورغم ذلك، حملت بداية الشوط الثاني السعادة لبرشلونة وجماهيره، بعدما أضاف ليفاندوفسكي الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 47.

واستغل رافينيا تمريرة خاطئة من دفاع أتلتيكو ليمرر الكرة لليفاندوفسكي، الذي روض الكرة لنفسه قبل أن يسدد تصويبة زاحفة من داخل المنطقة، واضعا الكرة على يمين أوبلاك، الذي حاول التصدي لها دون جدوى لتعانق شباكه.

حاول أتلتيكو استعادة اتزانه سريعا، وسدد رودريجو ريكيلمي من خارج المنطقة في الدقيقة 51، لكن الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، أبعد الكرة لركنية.

وتابع ماركوس يورينتي الركلة الركنية، ليسدد من داخل المنطقة، على يمين تير شتيجن، الذي تصدى للكرة ببراعة.

وعلى عكس سير اللعب، أضاع ليفاندوفسكي فرصة لتعزيز تقدم برشلونة في الدقيقة 63، عندما تلقى تمريرة أمامية من تير شتيجن، ليجد نفسه منفردا بأوبلاك، لكنه سدد برعونة من داخل المنطقة، واضعا الكرة بعيدة عن المرمى.

وسرعان ما تمكن برشلونة من تعويض تلك الفرصة المهدرة، بعدما أضاف فيرمين لوبيز الهدف الثالث في الدقيقة 65، حيث تابع تمريرة عرضية متقنة من الجانب الأيمن عن طريق ليفاندوفسكي، ليسدد ضربة رأس رائعة، واضعا الكرة على يمين أوبلاك وتعانق الشباك.

واصل أتلتيكو محاولاته من أجل تقليص الفارق، وسدد باريوس من خارج المنطقة في الدقيقة 71، غير أن الكرة ذهبت فوق العارضة، أعقبها تسديدة من على حدود المنطقة في الدقيقة التالية من ديباي، أخطأت المرمى.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب، قبل أن يهدر ساؤول نيجويز فرصة تقليص الفارق في الدقيقة 85، حيث تابع تمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق آنخيل كوريا، ليسدد من على يسار المنطقة، دون مضايقة من أحد، لكنه وضع الكرة بغرابة بجوار القائم الأيسر.

في المقابل، حصل برشلونة على ركلة حرة مباشرة من مكان قريب من منطقة الجزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، نفذها إيلكاي جوندوجان، لكن أوبلاك أمسك الكرة على مرتين

ولعب أتلتيكو بعشرة لاعبين في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع، بعدما تلقى ناهويل مولينا بطاقة حمراء، عقب تعمده إعاقة فيتور روكي من على حدود المنطقة وهو في وضع انفراد بالمرمى.

ونفذ ليفاندوفسكي الركلة، لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيسر، لينتهي اللقاء بفوز مستحق لبرشلونة 3 / صفر على أتلتيكو.