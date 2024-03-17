برشلونة يضرب أتلتيكو مدريد بثلاثية رائعة في الدوري الإسباني

حقق فريق برشلونة فوزاً كبيراً على مضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

الشوط الأول

بدأ فريق أتلتيكو مدريد المباراة بضغط هجومي قوي ونجح في فرض رتمه على اللقاء ليجبر برشلونة على التراجع.

حاول أتلتيكو مدريد غختراق الدفاع الكتالوني معتمدأ على تحركات مهاجمة الفارو موراتا الا أنه لم يصنع الخطورة الكافية للتسجيل.

وفي الدقيقة 35 ومن أول فرصة حقيقية لفريق برشلونة نجح جواو فيليكس في إحراز الهدف الأول بعد تمريرة حاسمة من ليفاندوفسكي.

حاول اتلتيكو مدريد تعديل النتيجة في الوقت المتبقي دون جدوى لتنتهي أحداث الشوط بنتيجة 1-0.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني نارية من جانب فريق برشلونة الذي نجح في مضاعفة تقدمه بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 47 عن طريق البولندي ليفاندوفسكي.

سيطر برشلونة تماماً على اللقاء بعد الهدف الثاني بينما تراجع اتلتيكومدريد تماماً تاركاً الاستحواذ بشكل كامل للبلوجرانا.

وفي الدقيقة 65 نجح فيريمن لوبيز في إضافة الهدف الثالث لبرشلونة ليحسم نتيجة المواجهة إكلنيكياً.

فرض برشلونة رتمه على المباراة حتى أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بنتيجة 3-0 لصالح برشلونة.

بهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد اتلتيكو مدريد عند 55 نقطة في المركز الخامس.