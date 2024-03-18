الوكيل الأشهر لن يكون عائقا امام أنتقال موهبة جديدة لريال مدريد

لم يتلقى مسئولو ريال مدريد خبر ارتباط الوكيل الأشهر على مستوى العالم خورخي مينديز بموهبة نادي ليل الفرنسي واحد اهداف ريال مدريد في الفترة القادمة ليني يورو بأرتياح نظرا للتوتر الذي يسود العلاقة بين ريال مدريد و خورخي مينديز .

وكان خورخي مينديز قد اعلن عن توصله لاتفاق مع لاعب نادي ليل الفرنسي ليني يورو ليكون وكيله خلال السنوات القادمة وهو الامر الذي ربما لا يروق لريال مدريد الذي تشهد علاقته مع خورخي مينديز كثير من التوتر عقب انتقال كريستيانو رونالدو بعيدا عن اسوار قلعة سانتياجو بيرنابيو و من بعدها لم يعد خورخي مينديز وكيلا لاي من نجوم ريال مدريد من للاعبين الذي يرغب ريال مدريد في التعاقد معهم .

وقالت تقارير صحفية أسبانية ان مسئولو ريال مدريد مصممين على ضم ليني يورو رغم وجود خورخي مينديز وكيلا له وايضا سيكون خورخي مينديز في نفس الأتجاخ لانه يرغب في تحقيق رغبة لاعبه الذي اعلن عن تصميمه الكامل ان يكون لاعبا في ريال مدريد .

من جانبه نادي ليل الفرنسي اكد انه لن يفرط في لاعبه بأقل من 100 مليون يورو وهو ما يجد ترحيبا من جانب مسئولي ريال مدريد الذي يريدون ضم الاعب مهما كلفهم الأمر .