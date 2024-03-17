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الأحد 17 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من القوافل الطبية لخدمة المجتمع المدني

بوابة الوفد الإلكترونية

إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية والإجتماعية للمواطنين , نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عدداً من القوافل الطبية إلى منطقة بشاير الخير وعدد من الأحياء السكنية المجاورة بمدينة الأسكندرية وذلك فى إطار " حملة بلدك معاك ".
 

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تضمنت القوافل الطبية العديد من العيادات الطبية المتنقلة فى مختلف التخصصات الطبية .

يأتى ذلك إنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية التى توليها القوات المسلحة لكافة أبناء الشعب المصرى لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة خاصة فى المناطق الأكثر إحتياجاً بكافة محافظات الجمهورية .
 

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