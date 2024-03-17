المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من القوافل الطبية لخدمة المجتمع المدني

إستمراراً لجهود القوات المسلحة فى دعم المجتمع المدنى وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والإنسانية والإجتماعية للمواطنين , نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان عدداً من القوافل الطبية إلى منطقة بشاير الخير وعدد من الأحياء السكنية المجاورة بمدينة الأسكندرية وذلك فى إطار " حملة بلدك معاك ".





تضمنت القوافل الطبية العديد من العيادات الطبية المتنقلة فى مختلف التخصصات الطبية .



يأتى ذلك إنطلاقاً من المسئولية الإجتماعية التى توليها القوات المسلحة لكافة أبناء الشعب المصرى لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة خاصة فى المناطق الأكثر إحتياجاً بكافة محافظات الجمهورية .

