غدًا.. محاكمة المتهمين بالتنقيب عن الآثار بعابدين

تنظر غدا محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 3 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى عابدين.

وتم ضبط المتهمين بعد ورود بلاغ من الأهالى بمنطقة عابدين، بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالٍ من السكان كائن بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تم ضبط 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" ورثة العقار محل الضبط.

حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 أمتار بعمق 2 متر، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

السجن 3 سنوات لعاطلين شرعا في سرقة حقيبة يد من شاب بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد على عبدالرحيم، عاطلين أثنين بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بالشروع في سرقة حقيبة يد من شاب بدائرة قسم ثان الزقازيق.

تعود أحداث القضية رقم 17286 لسنة 2023 جنايات ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 4477 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، لشهر ديسمبر من العام المنقضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: «هشام. ال. م»، 48 عاما، و«إبراهيم. ع»«28 عاما، عاطلين يقيمان بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالشروع في سرقة حقيبة يد من المجني عليه «محمد. ع»، حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم ثان الزقازيق.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث، أن المتهمين شرعا في سرقة المجني عليه، وذلك بقيامهما بخطف حقيبة اليد الخاصة به حال استقلالهما دراجة نارية بالطريق العام، وحال حمل المتهم الأول سلاح ناري «مسدس» وذخيرة، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، الا وهو ضبطهما متلبسان على النحو المبين بالتحقيقات، وبالعرض على النيابة إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.