ضبط بحوزتهم 75 كيلو بانجو.. حبس عصابة الإتجار بالمخدرات بدمياط

قررت جهات التحقيق المختصة بدمياط، حبس 3 عاطلين، متهمين بالإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدمياط، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد ضبطهم بـ75 كيلو بانجو و8 كيلو حشيش.

القبض على 3 عاطلين بحوزتهم بـ75 كيلو بانجو و8 كيلو حشيش

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن دمياط، تكوين 3 عاطلين لهم معلومات جنائية، تشكيلا عصابيا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية، متخذين من دائرة مركز شرطة دمياط مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهم بدائرة القسم، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كجم، وكمية من مخدر البانجو وزنت 75 كجم، وكمية لمخدر الهيروين، وبندقية آلية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات، وميزان حساس، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 700 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جهة اخري أصدرت نيابة الشروق وبدر، قرارًا بتجديد حبس متهم بترويج المخدرات في مدينة الشروق، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات قيام المتهم بحيازة وإحراز أقراص مخدرة بقصد الاتجار، وعثر بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

المتهم اعترف أيضا، بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.