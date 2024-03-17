افتتاح تجديد جناح العمليات الكبرى بمستشفيات جامعة بني سويف

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف تجديد جناح العمليات الكبرى بمستشفيات جامعة بني سويف لتواكب أحدث النظم الطبية بأعلى معايير الجودة الصحية و ذلك بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف وبتكلفة 7 مليون جنيه، وبحضور الأستاذ الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفي، والدكتور عماد البنا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وأوضح رئيس الجامعة، إن التجديد شمل عدد سبع غرف عمليات جراحيه، وثلاث غرف استراحات للأطباء والتمريض، ومخزن المستلزمات الطبية، وغرفتين صيدليات للعمليات، وغرفه تحضير المريض، وغرفه تغيير ملابس الأطباء، وغرفة لتعقيم أجهزه المناظير الطبية، وغرفه الإفاقة وتشمل عدد سبعة أسره إفاقة.

وأكد د خالد الحديدي أن هذه التجديدات وخاصة تجهيز معمل تحليل عينات داخل العمليات للتحليل الفوري للأنسجة التي تم استئصالها لمعرفه القرار الجراحي أثناء العملية والتي تعد أول خدمه تحليل انسجه داخل العمليات في محافظه بني سويف تصب في صالح المرضي الذين يترددون علي المستشفي ويتم لهم إجراء العمليات الجراحية والوصول بالخدمة الصحية لأفضل مستوى .

وقد أشاد د عماد البنا بهذه التجديدات والتي تحدث طفرة كبيرة في زيادة عدد العمليات التي تتم بالمستشفي وان الفضل في هذه التجديدات يرجع إلي إدارة المستشفي السابقة برئاسة د هشام بشري محمود والفريق المعاون له وقد قدم لهم كل الشكر والتقدير علي الفترة التي تولوا فيها إدارة المستشفي وقدم الشكر لمؤسسة نهضة بني سويف علي ما قدموه من مجهودات كبيرة في دعم المستشفيات الجامعية وتم تكريم وليد حسين عبد السلام المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، والمهندس محمد عودة مدير الإدارة الهندسية بالمؤسسة، والدكتور اشرف فاروق نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة.

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