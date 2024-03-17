الأحد 17 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مياه دمياط تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

سيارات خدمة العملاء
سيارات خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 17-3-2024، وحتى الخميس الموافق 21-3-2024.

تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين

وأضافت الشركة، أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:

  • الروضة - أمام الموقف وذلك يومي الأحد الموافق 17-3-2024 والإثنين الموافق 18-3-2024
  • كفر البطيخ - المحطة القديمة وذلك يومي الأحد الموافق 17-3-2024 والإثنين الموافق 18-3-2024
  • عزبة البرج - الجوهرة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19-3-2024
  • الوسطاني - الركابية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19-3-2024
  • دمياط - ميدان باب الحرس وذلك يوم الأربعاء الموافق 20-3-2024
  • كفر سعد - التوفيقية وذلك يوم الأربعاء الموافق 20-3-2024
  • دمياط - ميدان الساعة وذلك يوم الخميس الموافق 21-3-2024
  • فارسكور - أمام جامع النصر وذلك يوم الخميس الموافق 21-3-2024

وأوضحت الشركة، أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها (التعاقد علي العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير).
وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص علي تسهيل تقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

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