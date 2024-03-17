مياه دمياط تعلن عن أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، عن تقديم خدمة العملاء من خلال سيارتها المتنقلة للمواطنين خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 17-3-2024، وحتى الخميس الموافق 21-3-2024.

تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين

وأضافت الشركة، أنه في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، فمن المقرر تواجد سيارات خدمة العملاء في الأماكن التالية:

الروضة - أمام الموقف وذلك يومي الأحد الموافق 17-3-2024 والإثنين الموافق 18-3-2024

كفر البطيخ - المحطة القديمة وذلك يومي الأحد الموافق 17-3-2024 والإثنين الموافق 18-3-2024

عزبة البرج - الجوهرة وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19-3-2024

الوسطاني - الركابية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 19-3-2024

دمياط - ميدان باب الحرس وذلك يوم الأربعاء الموافق 20-3-2024

كفر سعد - التوفيقية وذلك يوم الأربعاء الموافق 20-3-2024

دمياط - ميدان الساعة وذلك يوم الخميس الموافق 21-3-2024

فارسكور - أمام جامع النصر وذلك يوم الخميس الموافق 21-3-2024

وأوضحت الشركة، أنها تقدم جميع خدمات الشركة خلال تواجد سيارات خدمة العملاء ومنها (التعاقد علي العدادات - استقبال شكاوى دفع الفواتير - دفع الفواتير).

وأكدت الشركة أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة تحرص علي تسهيل تقديم الخدمة للسادة كبار السن والسادة العملاء ممكن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.