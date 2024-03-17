"رمضان شهر القرآن وبناء الانسان".. ندوة دينية تثقيفية لطلاب الغربية

أقيمت اليوم ندوة دينية تثقيفية بعنوان "رمضان شهر القرآن"، وذلك بمدرسة مودرن سكول الخاصة للغات، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور فضيلة الشيخ أحمد عبد الفتاح ياقوت، من دار الإفتاء بطنطا، وذلك بمشاركة 100 طالب من طلاب المدرسة.

تناولت الندوة فضل شهر رمضان المعظم والذي يعد أعظم نعم الله تعالى على عباده المؤمنين، فهو شهر الصيام والقيام، شهر العِتق والغفران، شهر تُفتح فيه أبواب الجنة، وتُضاعف فيه الحسنات، وتُرفع فيه الدرجات، وتُغفر فيه السيئات.. شهر أُنْزِل فيه القرآن الكريم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، هي ليلة القدر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه رضوان الله عليهم بقدومه، لما فيه من الخير العميم، والفضائل والبركات الوافرة.

وخلال الندوة الدينية التي أقيمت بالمدرسة، قام الطلاب والعاملين بالمدرسة، بتقديم الأسئلة لفضيلة الشيخ حول موضوع الندوة، والذي قام بالتفسير والرد عليها جميعا.

يأتي ذلك تنفيذاً للتوجيهات خلال الاجتماع المنعقد برئاسة معالي الوزير محافظ الغربية، بخصوص التعاون مع فرع دار الإفتاء بطنطا والذي تم افتتاحها مؤخراً.

وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، و الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، والأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وفي إطار التعاون المثمر بين مديرية التربية والتعليم بالغربية، ودار الإفتاء بطنطا.