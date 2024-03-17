الأحد 17 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

التضخم يتباطأ في قطر خلال شهر فبراير الماضي

جانب من العاصمة القطرية
جانب من العاصمة القطرية الدوحة

تباطأ معدل التضخم السنوي في قطر خلال شهر فبراير الماضي إلى 2.7 بالمئة من 2.99 بالمئة في يناير السابق له، وفق بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء، الأحد.
 

وكان معدل التضخم قد ارتفع في يناير الماضي إلى 2.99 بالمئة من 1.65 بالمئة في ديسمبر 2023.

وتسعى قطر إلى مواجهة ارتفاع التضخم لديها الذي يأتي في ظل موجة تضخم عالمية.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض متوسط معدل التضخم السنوي في قطر في عام 2024 إلى نحو 2.3 بالمئة من 2.8 بالمئة في العام الماضي.
 

وجاء ارتفاع التضخم في قطر خلال فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 2023 نتيجة ارتفاع أسعار ست مجموعات أولها مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 16.56 بالمئة، والغذاء والمشروبات بنسبة 6.56 بالمئة على أساس سنوي، وفق جهاز التخطيط والإحصاء.

وتشكل مجموعتا الأغذية والترفيه سويا 24.6 بالمئة، أي ما يقارب الربع من وزن مؤشر أسعار المستهلك في قطر.

وعلى أساس شهري فقد انخفض التضخم في قطر خلال فبراير الماضي بنسبة 0.34 بالمئة مقارنة مع شهر يناير السابق له.

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