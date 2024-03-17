جهاز العبور الجديدة يشن حملة مكبرة للقضاء على المخالفات بالمدينة

قال المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة العبور، بإنه تم تشكيل عدة حملات مكثفة على مدار الأسبوع، تحت إشراف المهندس السيد أمين، نائب رئيس الجهاز للتنمية وإدارتي التنمية والأمن بالجهاز بمعاونة لجنة الإزالات والغلق والسحب، وشرطتي التعمير والمرافق.

تنفيذ إزالة فورية للمباني المخالفة

وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملات أسفرت عن: رصد مخالفة بالقطعة رقم 12 بلوك ٢٩٠٠٠ منطقة التبة ىالحى الأول، للشروع في بناء مخالف بالروف وعلى الفور تم تنفيذ إزالة فورية للمباني المخالفة، ومخالفة بالقطعة رقم 204 محلية 2 بالحى الثانى، لاستغلال وحدة بالدور الأرضى مكتب إداري، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحفظ على عداد الكهرباء.

وأضاف رئيس جهاز العبور، أنه تم رصد مخالفة بالقطعة رقم 35 محلية 2 بالحى الثانى لاستغلال وحدة بالدور الأرضى مكتب إداري، وتم اتخاذ اللازم والتحفظ على عداد الكهرباء، ومخالفة بالقطعة رقم 104 محلية 33 بالحى الثانى لاستغلا ل بدروم ورشة تصنيع ملابس، وتم اتخاذ اللازم والتحفظ على المعدات والمهمات المضبوطة، ورصد وإزالة مخالفة بالقطعة رقم 211 محلية 5 بالحى الأول، لاستغلال وحدة بالدور الأرضى ورشة تصنيع ملابس، وتم التحفظ على المعدات المضبوطة وعداد الكهرباء، ورصد مخالفات ببدرومين واستغلالهما فى غرض غير المخصص له قطعة ٤ بلوك ١٨٠٠١ مخزن أقمشة، ومخالفة بالقطعة ٨ بلوك ١٨٠٣٤ لإنشاء مخزن مواد بناء.