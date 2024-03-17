مصدر يوضح عدد الإصابات بحريق مجمع البنوك بالتجمع

قال مصدر طبي بموقع حريق مول تجاري في شارع التسعين بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة إنه لم يتم رصد إصابات حتى الآن .

وكان قد اندلع حريق في مول تجاري شهير بمنطقة تجمع البنوك بشارع التسعين بالتجمع الخامس، صباح اليوم الأحد.

تلقت شرطة النجدة إخطارا باندلاع حريق كبير في مول تجاري بمنطقة تجمع البنوك في التجمع الخامس.

وعلى الفور، توجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجاري أعمال السيطرة على الحريق.

وكشفت التحريات الأولية أن الحريق اندلع في الطابق الثالث نتيجة ماس كهربائي، وتم الدفع بـ6 سيارات إطفاء لإخماد النيران.

ويقوم رجال الحماية المدنية بجهود مضنية لسرعة محاصرة كرات اللهب التي انتشرت بصورة كبيرة بنطاق الحريق.