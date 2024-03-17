كشف حساب أتليتكومدريد وبرشلونة قبل قمة الدوري الاسباني الليلة

يتقابل فريق أتلتيكو مدريد أمام نظيره برشلونة، مساء اليوم، على ملعب "سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الاسبوع الـ 29 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

أرقام أتليتكو مدريد وبرشلونة

ويمتلك برشلونة الافضلية في تاريخ مواجهاته أمام أتلتيكو مدريد بمختلف المسابقات قبل قمة اليوم، حيث تقابل الفريقين في 241 مباراة، فاز البارسا بـ 109 مباريات مقابل 76 إنتصار لصالح الفريق المدريدي وحسم التعادل بينهما نتيجة 56 مباراة بينهما.

ويدخل فريق برشلونة مباراة اليوم أمام أتليتكو مدريد، في جعبته 61 نقطة، محصلة خوض 28 جولة في مسابقة الليجا هذا الموسم، حقق 18 انتصارا و7 تعادلات و3 هزائم، فيما حقق الأتليتي الفوز فى 17 جولة وهُزم في 7 وتعادل فى 4 لقاءات.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي برشلونة المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن المتصدر ريال مدريد الذي يملك 72 نقطة.

وأحرز برشلونة 452 هدفا خلال المواجهات السابقة التي جمعته بنظيره أتلتيكو مدريد، بينما نجح أتلتيكو مدريد في إحراز 348 هدفًا.

بينما يحتل نظيره أتلتيكو مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة.