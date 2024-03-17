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الأحد 17 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

يلتقي فريقا باريس سان جيرمان تحت قيادة مدربه لويس إنريكي، و نظيره فريق مونبلييه، على ستاد دي لا موسون ضمن مباريات الجولة الـ 26 من عمر بطولة الدوري الفرنسي.

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي 


تنطلق صافرة مباراة فريقي باريس سان جيرمان ومونبلييه في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا الربع بتوقيت السعودية.

 

القاناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه 

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان ومونبيليه، في الدوري الفرنسي مساء اليوم، عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها  بي ان سبورتس 4.
 

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