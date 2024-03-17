موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي والقناة الناقلة

يلتقي فريقا باريس سان جيرمان تحت قيادة مدربه لويس إنريكي، و نظيره فريق مونبلييه، على ستاد دي لا موسون ضمن مباريات الجولة الـ 26 من عمر بطولة الدوري الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه في الدوري الفرنسي



تنطلق صافرة مباراة فريقي باريس سان جيرمان ومونبلييه في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءًا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا الربع بتوقيت السعودية.

القاناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ومونبلييه

وتذاع مباراة باريس سان جيرمان ومونبيليه، في الدوري الفرنسي مساء اليوم، عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها بي ان سبورتس 4.

