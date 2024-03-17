تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتيتكو مدريد في الدوري الاسباني

يخوض فريق برشلونة مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره أتلتيكو مدريد، مساء اليوم، على ملعب "سيفيتاس واندا ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من عمر مسابقة الدوري الإسباني.

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الاسباني

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن.

في خط الدفاع: جوليس كوندي، رونالد آراوخو، جواو كانسيلو، سيرجي روبيرتو.

في خد الوسط: إلكاي جاندوجان، أندرياس كريستينسين، فيرمين لوبيز.

في الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

وتقرر انطلاق صافرة المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساء في مواجهة نارية، يأمل من خلالها برشلونة مواصلة تصحيح مساره، بعد اقصاء نظيره نابولي في المباراة الماضية التى جمعت بين الفريقين، بدوري أبطال أوروبا، والفوز بالجولة الماضية على قادش في الدوري الاسباني.