أبوشقة : المشروعات العملاقة واقع لا ينكرة الإ جاحد أو ناقم

وجة المستشار بهاء ابوشقة وكيل مجلس الشيوخ التحية للمشروعات العملاقه التي تمت علي أرض الواقع وباتت واقع لاينكرة الاجاحد او ناقم ، موضحا بأن هناك مشروعات تعتبر إنجاز في مجال النقل البري سواء في المترو اوغيره ، فتحيه تقدير الي وزير النقل المجد وكل القائمين علي هذة المشروعات العملاقه .

واضاف ابوشقه في كلمته في الجلسة العامة المنعقدة الان أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب عادل اللمعي، وأكثر من 20 عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير أسطول النقل التجاري البحري المصري وتحقيق الاستفادة القصوى منه ومن الموارد المتاحة بالموانئ المصرية، بأن مانراه من استراتيجيه النقل البحري والنهضه الاقتصادية الشامله في ظل الجمهوريه الجديدة العاصمة الاداريه وحركه الاعمار تستوجب بالضرورة أن تكون أمام أسطول تجاري بحري علي اعلي مستوي موضحا بأن دعم الأسطول التجاري البحري المصري أداة اقتصادية هائله وركيزه للتجاره الخارجيه ، ولايمكن افتراض تجاره بحريه بدون أسطول تجاري بحري يحقق اقصي عائد استثماري وتجاري ويعتبر ركيزة للامن القومي المصري .

وتابع انه لا يمكن وجود تجاريه خارجيه تضمن معه الدول. تجارتها الخارجيه بدون تطوير الموانئ ، بما يساعد علي تطوير نقل الصادرات وتوفير فرص عمل فرصه لتنميه حركة التجارة بين مصر والدول العرب وأفريقيا .

كما شدد علي تطوير الموانئ المصرية التي كانت في حالة يرثى لها وبعضها كان مه بإلاغلاق ومنها ميناء الاسكندريه كان سيغلق البوغازي في 2014وتم تنفيذ خطه تطوير ميناء الاسكندريه ووصل في 2023 الي أعلي مستوي .

وطالب ابوشقة بانشاء مناطق لوجستية بالمناطق الصناعيه مشددا علي ضرورة تحديث التشريعات البحريه لأن القانون اللي بيحكم هو القانون رقم 8 لسنه 1948 وقانون 8 لسنه 1991 ، وهذين القانون ومايتضمنه من نصوص لايلائم الواقع العملي بالاضافه الي ارتفاع رسوم الرسو وهناك وقائع موجوده لاتجابها النصوص القائمه .

وتسأل ابوشقة عن اسطول الصيد هل هناك سياسيه للحكومه في تطوير أسطول الصيد المصري