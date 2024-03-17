موعد مباراة برشلونة واتليتكو مدريد في الدوري الاسباني والقناة الناقلة

يخوض الفريق الاول لكرة القدم بنالدي برشلونة مواجهة مرتقبة مع نظيره أتليتكو مدريد علي أرضية ملعب استاد سيفيتاس متروبوليتانو، ضمن منافسات الأسبوع ال 29 من عمر مسابقة الدوري الاسباني.

موعد مباراة برشلونة وأتليتكو مدريد في الدوري الاسباني والقناة الناقلة



وتقام مباراة برشلونة وأتليتكومدريد بالدوري الاسباني، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، فيما تذاع على قناة بى إن سبورت 1.

وخاض برشلونة 28 جولة في مسابقة الليجا هذا الموسم، حقق 18 انتصارا و7 تعادلات و3 هزائم، فيما حقق الأتليتي الفوز فى 17 جولة وهُزم في 7 وتعادل فى 4 لقاءات.

ترتيب برشلونة وأتليتكو مدريد بالدوري

برشلونة يدخل اللقاء وهو في المركز الثالث برصيد 61 نقطة بعد 28 مباراة خاضها الفريق فى بطولة الدوري الإسباني.