انطلاق فعاليات الدورة الرمضانية بقرى البحر الأحمر

تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و فراج عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وإشراف إيهاب طه وكيل المديرية للشباب

تم انطلاق فاعليات الدورة الرمضانية السنوية في مركز شباب الحمراوبن شمال مدينة القصير بتنظيم مباريات كرة القدم، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتنشيط الحياة الرياضية وتعزيز الروح الرياضية لدى الشباب خلال شهر رمضان المبارك.

حيث يعد مركز شباب الحمراوين بمثابة منصة لتواصل الشباب وتعزيز قيم الروح الرياضية والتعاون الاجتماعي.

وتشهد مباريات كرة القدم في الدورة الرمضانية إقبالًا كبيرًا من قبل الشباب، حيث يلتقي اللاعبون من مختلف الأعمار والمستويات في منافسات مثيرة وممتعة. تهدف هذه المباريات إلى تعزيز التفاعل الرياضي وبناء روح الفريق والتعاون بين الشباب في جو من المرح والتحدي.

وتتميز مباريات كرة القدم في الدورة الرمضانية بتنظيم محكم ومستوى فني ممتاز. يتنافس الفرق المشاركة في مباريات الدورة على الفوز وتحقيق التفوق الرياضي، وفي الوقت نفسه يتشجع الروح الرياضية العالية والاحترام بين اللاعبين والفرق المنافسة.

وسوف يتم تكريم أفضل اللاعبين والفرق المتميزة في نهاية الدورة، مما يعزز الحماس والتحفيز بين المشاركين.

كما هنأ محمد أحمد عطا كريم رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحمراوين جميع الفرق المشاركة واللاعبين على إظهارهم المهارات الرياضية الرائعة والروح الرياضية الحميدة خلال هذه الدورة الرمضانية، مع تمنياتنا لهم بمواصلة التفوق والنجاح في المباريات القادمة.

وتأتي الدورة الرمضانية لكرة القدم كفرصة للشباب للمشاركة في نشاط رياضي ممتع وتعزيز التواصل والترابط بينهم.

جدير بالذكر أنه تم بدء الدورة الرمضانية بمركز شباب الغردقة وتستمر حتى نهاية شهر رمضان