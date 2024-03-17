فوز القضاة بكاس الدورة الرمضانية بالاسكندرية

حصل فريق منتخب القضاة بقيادة المستشار ايمن مهابة على المركز الاول بدورة نادي قضاة الاسكندرية ،بعد ما حقق الفريق الفوز على فريق الفهود بهدف نظيف ،فى ختام الدورة الرمضانيه لنادي قضاة الاسكندرية والتى اقيمت على مدار يومين بملاعب جرين بلازا ..ويتكون فريق منتخب القضاة من المستشارون ايمن مهابة وكريم علام ومحمد ابو طالب واحمد عادل ومحمد حمزة وعمر مرعي ومحمود عطية .

وقام المستشار سعد السعدني رئيس النادي بتوزيع الجوائز علي الفائزين ..وحصل المستشار المعتز هريدى على لقب هداف الدورة وحصل المستشار محمد حمزة على لقب "افضل لاعب في الدورة" وفاز المستشار كريم علام بلقب افضل حارس .

وعلى هامش ختام الدورة اقيمت مباراة استعراضية بين المشاريين و اعضاء مجلسي النواب والشيوخ وانتهت بالتعادل السلبى باربعة اهداف لكل فريق ..وشارك فى اللقاء المستشار احمد مهابة ومحمد انور ورامى حسن ومحمود حرحش ،وعلاء جاد ومحمد الرشيدى وسامح الشيمى ومحمود صلاح وعمر الغنيمى ومحمود قاسم .

كما حرص المستشار سعد السعدني رئيس النادي ،على تكريم اعضاء مجلسي النواب والشيوخ وتم منحهم شهادات تقدير .

وصرح المستشار احمد مهابة عضو مجلس ادارة نادي قضاة الاسكندرية والمشرف علي الدورة ان الدورة هذا العام يشترك بها جميع الهيئات القضائية من القضاة واعضاء النيابة العامة ومجلس الدولة والنيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة في اجواء رمضانية يغلبها الود والمحبة ويقيم نادي قضاة الاسكندرية كل عام هذه الدورة. ويشارك بها ايضا اعضاء مجلسي النواب والشيوخ في مباريات ودية مع مجلس ادارة نادي قضاة الاسكندرية

هذا وقد تم الاستعانة بحكام دوليين للمباريات كما تم دعوة قدامي اللاعبين لحضور فاعليات الدورة الرمضانية والخروج بها في أفضل صورة