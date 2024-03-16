استمرار فعاليات "انت أقوى من المخدرات" بشمال سيناء

شهدت مدينة العريش ثلاث ندوات توعوية عن الادمان ، خطورته على الفرد ، المجتمع ،تحت شعار " انت اقوي من المخدرات " التحلى بالأخلاق الحميدة ، اثارها على الفرد ، المجتمع ، نظمتها وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش بالتعاون مع الجهات الشريكة، وبدورها اشارت دعاء القلعجى مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش أن الندوات ناقشت خطورة الادمان ، آثاره على الفرد ، المجتمع، قيمة التحلى بالأخلاق الحميدة ، البعد عن التنمر ، السخرية ، حسن التعامل بين أفراد المجتمع بعضها البعض كما حثنا ديننا الحنيف، مضيفة ان الندوات ناقشت التفاهم الأسرى ، اختيار شريك الحياة ، الصحة الانجابية ، ارتفاع نسب الطلاق بين الشباب ، المتزوجين حديثا، اضرار الزواج المبكر ، ختان الإناث ، غيرها من الموضوعات ذات الصلة

وقالت أمانى احمد حسن مدير وحدة السكان المركزية بمحافظة شمال سيناء ان تلك الندوات تأتى ضمن خطة العمل التى وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية عن طريق رصد المشكلات المجتمعية وعرضها وتحديد أسبابها وطرح الحلول المناسبة لحلها بالتعاون مع الجهات الشريكة كالازهر ، الأوقاف ، الصحة ،الشباب والرياضة ، التربية والتعليم ، الثقافة بتعليمات من اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، توجيهات اللواء اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة

ومن جانبها قالت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية ان تلك الندوات تأتى تحت مظلة مبادرات وزارة التنمية المحلية " قيم وحياة" ، مبادرة " تحدث معه" لتسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بتكليف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالاهتمام بالقضية السكانية للحد من تأثيرها المباشر على الخطط التنموية التى تضعها الدولة بتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بايجاد حلول غير تقليدية لحل القضية السكانية

واوضح خالد عبد الحليم المنسق الاعلامى لوحدة السكان المركزية بمحافظة شمال سيناء ان محافظة شمال سيناء تولى اهتمام كبير بحل القضية السكانية للحد من آثارها المباشرة على الخطط التنموية التى تضعها الدولة طبقا للاسترتيجية السكانية ٢٠٣٠م.



وأضاف عبد الحليم ان الندوات عقدت بالمعهد العالى للحاسبات والمعلومات بحى ضاحية السلام بمدينة العريش ، مدرسة أبو بكر الصديق الاعدادية بنين بحى كرم ابونجيلة بمدينة العريش ، مدرسة السادات الاعدادية بنين بحى وسط غرب العريش ، حاضر فيها الدكتور السيد عبد المنعم بالمعهد الآلى للحاسبات والمعلومات بالعريش، فضيلة الشيخ ابراهيم عبد الرحمن من علماء الأوقاف ، الدكتورة سمر الفيشاوي ، شيماء عبدالحليم ، محمد صلاح إدارة التثقيف الصحى والاعلام بمديرية الصحة بالعريش ، سمر عيد منسق سكانى بحى كرم ابو نجيلة ، سحر حمدى ، نصره صباح ، رويدا ابراهيم منسقى السكان بحى وسط غرب العريش ، اسماء عبد الحافظ، جميلة الحسينى، آية بشير ، وفاء احمد اعضاء وحدة السكان الفرعية بمدينة العريش تحت اشراف اللواء اسامة عفش رئيس مركز ومدينة العريش .