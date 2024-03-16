عدلي القيعي مهدد بالحبس بسبب شكوى رئيس بيراميدز

بات عدلي القيعي، مقدم برنامج ملك وكتابة على شاشة قناة الأهلي، مهددا بالحبس بسبب هجومه على المهندس ممدوح عيد، رئيس نادي بيراميدز، حيث حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 19 مارس الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة القيعي، في سب وقذف ممدوح عيد.

وكشف كريم غراب، محامي ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز تفاصيل أولى جلسات محاكمة القيعي، قائلا: "الجلسة يوم 19 مارس وهى دعوى سب وقذف من المهندس ممدوح عيد ضد عدلي القيعي المذيع بقناة الناديالأهلي لما بدر منه من أقوال تدخل تحت بند السب والقذف والتشهير ضد شخصه".

وتابع: "وارد أن يتواصل عدلي القيعي مع موكلي ولا نعلم أي جديد كل ما نعلمه أننا سنحضر الجلسة ولم نحصل على أى قرار بالتنازل أو غيره ومستمرين في القضية".

وأردف: "طلبنا تعويض مالي بسبب الضرر الذي وقع على موكلي وهو ما يتبعه الحبس"

وأتم: "نثق في القضاء وأحكامه وتولينا أكثر من قضية من بينها قضايا لراشفورد لاعب مانشستر يونايتد".

وأقام المهندس ممدوح عيد، الدعوى رقم 1215 لسنة 2024، ضد عدلي القيعي، يتهمه فيها بالسب والقذف وخدش للشرف والإعتبار علانية، وإساءة استعمال أجهزة الاتصال، مطالبًا بتعويض مؤقت بمبلغ 250001 جنيه، وذلك بسبب هجوم القيعي عليه ووصفه بما يخالف الواقع في إحدى حلقاته خلال برنامجه التلفزيوني.

