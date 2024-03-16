أسهم مجانية لمساهمى وحملة أسهم شركة سيتى لاب «CILB»

١٧٫٥ مليون جنيه قيمة الزيادة

وافقت الرقابة المالية على زيادة رأس المال المدفوع من 64 مليون جنيه إلى 81,48 مليون جنيه بزيادة قدرها 17,48 مليون جنيه مصرى بإصدار 174,84 مليون سهم مجانى القيمة الأسمية للسهم 1 جنيه للسهم (عشرة قروش).

قال الدكتور أحمد عثمان الجعيدى، مؤسس وعضو مجلس إدارة الشركة، إن الزيادة عبارة عن تمويل من الأرباح المرحلة والاحتياطيات وأرباح العام بالقوائم المالية عن العام المنتهى فى 31 ديسمبر 2023 بواقع 0,273 سهم مجانى لكل سهم أصلى بالقيمة الأسمية وقدرها عشرة قروش للسهم وذلك لحين العرض على الجمعية العامة غير العادية للاعتماد.

تسعى الشركة إلى توفير الفجوة التمويلية التى تصل إلى ٥٠ مليون جنيه مصرى، بما يسهم فى إدراج الشركة بالسوق الرئيسى خلال فترة قليلة، كما يعد العائد على الاستثمار فى شركة «سيتى» من أفضل النسب الموجودة بسوق الرعاية الصحية، حيث أنه من المتوقع أن تحقق الشركة عائدا ٢١٫٦٪ فى العام ٢٠٢٤ و٣٣٫٣٥٪ فى العام ٢٠٢٥ و٥٨٫٢٤٪ فى العام ٢٠٢٦، و٨٠٫٦٧٪ فى العام ٢٠٢٧ ليصل إلى ٩٤٫٦٧٪ فى العام ٢٠٢٨. وكانت قيمة التعاملات على أسهم الشركة خلال 3 جلسات الماضية بلغت نحو ٣٩ مليون جنيه.