التحالف الوطنى يقدم 35 ألف وجبة ساخنة يوميا

واصلت امانة التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى بالفيوم العمل فى مطابخ الخير لتوزيع الوجبات الساخنة على المستحقين بعدد من المحافظات .

قال النائب محمد جمال الجارحي ان أمانة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي ، ومؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية ، مستمرين لسابع يوم على التوالى في العمل بانتظام بمبادرة مطبخ الخير، والذى تنفذة مؤسسة جمال الجارحى للتنمية المجتمعية، بهدف تقديم مليون وجبة ساخنة ف خلال سعر رمضان المبارك .

واضاف ، أن المطابخ المنتشرة في المحافظات المشاركة تنتج يوميا ما يقرب من 35 الف وجبة ساخنة، يشارك في توزيعها300 جمعية ومؤسسة خيرية و 5000 شاب مطتوعين، بمحافظات الفيوم والجيزة والقليوبية والسويس.

مليون وجبة مطهية

وكانت قد أعلنت أمانة التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي بمحافظة الفيوم،و مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، أن التحالف يستهدف خلال شهر رمضان المبارك توزيع مليون وحبه مطهية في 4 محافظات، كتجربة هذا العام، علي أن يتم تعميمها علي باقي محافظات الجمهورية بداية من العام المقبل.

ويشارك في مبادرة مليون وجبة مطهبة هذا العام، محافظات، الفيوم ، والجيزة، والقليوبية والسويس، وقد تم تجهيز وانشاء 22 مطبخ بكافة الأجهزة والمعدات الحديثة، وأمهر الطهاة، حتي يتم إعداد وتجهيز الوجبات قبل موعد الإفطار بوقت كاف ويسمح بتوزيع الوجبات ساخنة علي المستحقين.

ويبدأ التوزيع الوجبات من خلال 120 جمعية ومؤسسة اهلية، تعمل تحتها 300 جمعية اخري تقوم بالتوزيع اعتبارا من يوم 2 من شهر رمضان المعظم، علي المواطنين المستحقين، وعمال الخدمات المعاونة بالمصالح الحكومية، وعمال النظافة في الشوارع، والمستشفيات ودور الرعاية بالمحافظات المشاركة.

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