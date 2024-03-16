السبت 16 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

طلب الصحيفة الجنائية بشأن المتهمين بسرقة مليون جنيه من شقة فى المعادي

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدرت جهات التحقيق في القاهرة، قرارا بحبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مليون من داخل شقة أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول فى منطقة المعادي.  

 

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهمين لإثنين منهم معلومات جنائية سابقة، اعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب"، وبالضغط عليهم تم إعادة جزء من المبلغ المستولى عليه وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية. 

 

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة.

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