إحباط محاولة طرح كيمات كبيرة من الألعاب النارية بالأسواق بالإسكندرية

نجحت الاجهزة الامنية بالاسكندرية فى احباط محاولة قيام عاطلين بطرح كميات كبيرة من الالعاب النارية استعدادا لعيد الفطر المبارك.

تبين قيام المتهمين باتخاد احد الشقق السكنية بمنطقة العطارين مسرحا لمزاولة نشاطه الاجرامى.

كان اللواء خالد البراوى مدير الامن قد تلقى اخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد وردت معلومات سرية بقيام المتهمان بمزاولة نشاطهما الاجرامى بالاتجار بالالعاب النارية المحظور تداولها مختلفة الأشكال والأحجام قبل ترويجها وبيعها بالأسواق، وتمثل خطرا على المواطنين.

عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين استهدف المتهمين، وألقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 32950 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.تم اخطار النيابة العامة التى توالت التحقيق .