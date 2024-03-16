7 غيابات عن اتحاد جدة في مباراة الفتح بالدوري السعودي

يعاني فريق اتحاد جدة من شبح الغيابات في مباراته أمام الفتح المقررة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتتمثل غيابات نمور جدة في العناصر التالية: "أحمد شراحيلي وأحمد بامسعود، ومهند الشنقيطي، وفابينيو، وكريم بنزيما وسعد آل موسى" جميعهم للإصابة، بينما سيغيب اللاعب حامد الغامدي عن المشاركة في مباراة الاتحاد ضد الفتح، بسبب عدم الجاهزية.

ويبحث الاتحاد عن تأمين موقعه في المركز الرابع "40 نقطة" عندما يحل ضيفًا على الفتح الذي يواجه فترة صعبة إذ لم يحقق أي فوز في آخر 5 مباريات ليتراجع للمركز الثامن برصيد 31 نقطة.

ويتواجد اتحاد جدة في المركز الرابع بترتيب الدوري برصيد 40 نقطة، بينما يأتي الفتح في المركز الثامن برصيد 31 نقطة ويتطلع للثأر من هزيمة الدور الأول.

ويتربع فريق الهلال على عرش صدارة ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم، برصيد 65 نقطة جمعها من 23 مباراة خاضهم الزعيم في الدوري السعودي حتى الآن، حيث حقق 21 انتصار وتعادلين، ولم تتلق كتيبة خورخي خيسوس الهزيمة.