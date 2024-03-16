تقلبات جوية وأمطار خفيفة على مدن الإسكندرية

طوارى بالإسكندرية استعدادا لنوة الشمس الكبرى ..

تشهد محافظة الاسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد صباح اليوم السبت، حالة من التقلبات الجوية ونشاط لحركة الرياح وارتفاع في أمواج البحر طبقا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية بسقوط أمطار من خفيفة إلي متوسطة، درجات حرارة تراوحت بين 19 درجة مئوية للعظمى و12 درجة مئوية للصغرى، مع رياح هادئة بلغت سرعتها 24كم/الساعة.

رفعت الأجهزة التنفيذية حالة التأهب والطوارئ استعدادًا لهطول الأمطار - طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية- باحتمال تعرض محافظة الإسكندرية لسقوط أمطار خفيفة وقد تكون متوسطة على المحافظة.

وحذرت هيئة الارصاد الجوية من انقلاب فى حالة الطقس بدءا من الغد وحتى الأربعاء القادم ، حيث تضرب الإسكندرية نوة " الشمس الكبرى" بأمطار و رياح جنوبية شرقية مع انخفاض فى درجات الخرارة لتعود الأجواء الشتوية الباردة تسيطر على طقس الإسكندربة مرة أخرى وقبل مغادرة فصل الشتاء هذا العام .

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندري، رفع حالة الطوارئ بالشركة ابتداء من صباح اليوم السبت، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تعرض المحافظة لسقوط امطار خفيفة إلى متوسطة.

وأشار نافع، إلى أن الشركة اتخذت 5 إجراءات عاجلة للتعامل مع الأمطار وموجة الطقس المضطرب المتوقعة وهى تشهد محافظة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ومعاودة هطول الأمطار بعد فترة شهدت تحسنا كبيرا فى حالة الطقس واعتدال درجات الحرارة وسطوع آشعة الشمس، وذلك وسط تحذيرات من منخفض جوي تتعرض له عروس البحر الأبيض المتوسط.

وقرر اللواء محمود نافع، رفع درجة الاستعداد مع نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة التي تشهد تجمعات مياه الأمطار مصحوبة باستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات وكذا مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة ومتابعة مناسيب مصارف المياه على مدار الساعة ووقف كافة الإجازات وبدل الراحات.

شدد رئيس شركة صرف صحي الإسكندرية، على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن على رقم 175 على مدار اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا، منوها بضرورة تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.