رأس غارب تتابع تنفيذ وإنشاء 28 عمارة إسكان متميز

تابع اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، استكمال تنفيذ و انشاء عدد (28) عمارة إسكان متميز بشارع الميناء بعدد (448) وحدة سكنية، مضيفا أنه تم الانتهاء من تجهيز وحفر ثلاث عمارات وجارى اعمال التخشيب لبناء الاساسات بالتوازى مع حفر اساسات باقى العمارات وتجهيزها .

وأكد رئيس المدينة، أنه سيتم فى المرحلة الاولى إنشاء عدد ( 14 ) عمارة سكنية اسكان متميز بشارع الميناء بعدد (224 ) وحدة سكنية بمساحات تتراوح مابين ( 135 م2: 140 م2 ) بشارع الميناء بمواجهة البحر .

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر بتوفر سكن متميز للمواطنين بمدن المحافظة .

كما تابع اللواء ممدوح نديم رئيس مدينة راس غارب اعمال خطة تطوير ورفع كفاءة و رصف الشوارع بقطاعات وتقاسيم المدينة المختلفة، مضيفًا بأنه جارى استكمال اعمال انشاء الارصفة و تركب الانترلوك بشوارع منطقة خور رحمى وجارى تجهيز الشوارع لبدء اعمال رصف الطبقة الاسفلتية .

وفى ذات السياق أكد نديم بأنه جارى توريد التربة الزلطية و تجهيز شوارع منطقة خلف ال 128 تمهيدا لفرد التربة الزلطية .