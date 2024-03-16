نجل الشيخ الطبلاوي: هناك مدارس باسم والدي في دول عديدة (فيديو)

قال أيمن الطبلاوي نجل الشيخ الطبلاوي: "والدي كان حنين علينا وعددنا كان ١٣ أخ وأخت، وفي عام من الأعوام توفيت اخته الوحيدة وانتشرت شائعة وفاته قبلها بعام.

بابا بيقولي انا سافرت كل بلاد العالم

وأضاف أيمن الطبلاوي، خلال حواره ببرنامج "٩٠ دقيقة" ، والمذاع على فضائية "المحور"، مساء اليوم: "أغلب شهور رمضان التي قضاها معنا والدي كان مسافر لبلاد بالخارج، متابعا:"بابا بيقولي انا سافرت كل بلاد العالم .

وتابع أيمك الطبلاوي: "أغلب شهور رمضان التي قضاها معهم كان مسافر لبلاد بالخارج، متابعا:"بابا بيقولي انا سافرت كل بلاد العالم.. وكان بيقولي كنت لما بسافر برا بلاقي مدارس باسمي يدرسون تلاوته للقرآن .

قام اللواء أحمد الاسكندراني - سكرتير عام المحافظة، نيابة عن محافظ جنوب سيناء، بتكريم عدد من حفظة القران الكريم في الاحتفالية، التي أقامتها جمعية الماهر بالقران الكريم اليوم بعنوان مسابقة الحاج أحمد البحراوي رحمه الله بحضور كل من اللواء محمود عيسى - للتخطيط والمتابعة، ومبروك الغمرينى - رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ سيد يوسف غيط - وكيل وزاره الاوقاف، والشيخ اسماعيل الراوي - مستشار المحافظ لشئون المساجد، وزيدان عبد الغفار - مستشار المحافظ للتضامن الاجتماعي، والمستشار عباس البحراوي راعى المسابقة، والشيخ محمد الفخراني المدير التنفيذي لجمعية الماهر بالقران وعدد كبير من ابناء محافظة جنوب سيناء.

وذلك تحت رعاية اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وتنفيذا لتوجيهاته بأحياء ليالي شهر رمضان المبارك المتمثلة في أظهار المساجد في أبهى صورة وتلاوة القران وتشجيع مسابقات حفظ القران الكريم.



وبلغ عدد المتسابقين 120 متسابق فاز منهم 50 متسابق بجوائز قيمه وباقي المتسابقين فازوا بشهادات تقدير وجوائز تشجيعيه وهذا وقد صرح عباس البحراوي، انه يتمنى إقامة هذه المسابقة بصورة دوريه سنوية بدعم ورعاية اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.