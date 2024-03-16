السبت 16 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موقف محمد صلاح من موقعة مانشستر يونايتد وليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

سادت حالة من التفاؤل لدي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، بعد التحسن الكبير في الحالة البدنية للدولي المصري محمد صلاح خلال الفترة الأخيرة.

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منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لبطولة كأس العاصمة


وكان صلاح قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركة منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية بكوت ديفوار، لتُبعده عن المشاركة مع ليفربول لعدة مباريات.
وأكد يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة مانشستر يونايتد، على جاهزية محمد صلاح للمباراة، اليوم السبت، في المباراة التي يشهدها ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.
وشدد كلوب على أن محمد صلاح نجح في تقديم مستويات مميزة بعد نزوله خلال المباراة الماضية بالدوري الأوروبي أمام سبارتا براج.
وكان الدولي المصري محمد صلاح قد نجح في تسجيل هدف وصناعة 3 أهداف في فوز الريدز الكبير على سبارتا براج بسداسية في الدوري الأوروبي. 

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