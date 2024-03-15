بعد رصفه وتطويره.. رفع سوق طوخ من شارع حسين سليمان

قام خليل عبدالعظيم - نائب رئيس مجلس مدينة طوخ بمحافظة القليوبية، والأجهزة المعاونة من قسم الاشغالات ورخص المحلات والطرق والشؤون الإدارية برفع سوق الخميس بطوخ من شارع حسين سليمان مجلس المدينة.

وذلك للحفاظ على الوجة الحضاري للشارع بعد أعمال الرصف التي تمت واستمرار أعمال التطوير، مشددًا بعدم عمل شدات أو تاندات مؤقتة بالشارع بعد رصفة والحفاظ عليه وأي تعامل قد يؤدي إلى تلف طبقت الرصف سوف يواجه بكل حسم، وذلك بتعليمات من اللواء ملاح أحمد جميل رئيس مركز ومدينة طوخ.

هذا وفي إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة بتكثيف الحملات اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق، وبشأن ضرورة الاهتمام بمنظومة الطرق ورفع كفاءة الشوارع لتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.