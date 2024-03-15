أوقاف الإسماعيلية تنظم ملتقى فكري للسيدات

أدى الالف المصلين بمساجد الإسماعيلية مساء اليوم صلاة القيام في اليوم الخامس من شهر رمضان المبارك.وشهدت المساجد بمدينة الإسماعيلية اليوم الجمعة توافد الالف من المصلين على أداء الصلاة، وتصدر الدعاء لأهل فلسطين بالنصر والتمكين وتحرير المسجد الأقصى وفك الكربة عن أهل غزة أبرز أدعية القنوت .

ففي مسجد المطافي أكبر المساجد بالمدينة أدى الشيخ مصطفى البحطيطي صلاة القيام وتلا الجزء السادس ما تيسر من سورتي النساء و المائدة .

وفي مسجد أبو بكر الصديق أكبر المساجد بحي الافرنج كان الملتقى الفكري اليوم على موعد مع الاستاذ الدكتور محمد المتولي على فاضل استاذ الحديث المساعد بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الحديث خلال خطبة القيام عن الأمور الفقهية المتعلقة بالصيام .

وفي مسجد بدر أبرز المساجد بمنطقة الشيخ زايد بالإسماعيلية تناوب على أداء صلاة القيام الشيخ محمد سليمان امام وخطيب المسجد واثنين من القراء الشباب .



وتنظم مديرية الأوقاف بالإسماعيلية ملتقى فكري للسيدات يوميا بمسجد السلام تحاضر فيه نحو 7 من النخب المتميزة من واعظات وزارة الأوقاف يتناوبون على أداء الملتقى طوال شهر رمضان وتتنوع موضوعات الملتقى للحديث عن اركان الايمان والصوم وأثره في السلوك وانتصارات رمضان والاعجاز البياني في القرآن الكريم وفضائل الذكر وفضائل العشر الاواخر من رمضان وحفظ الجميل وجبر الخواطر وإتقان العمل وغيرها من الموضوعات الدعوية الهامة .