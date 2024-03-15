الاتحاد الأوروبي ومصر.. شراكة استراتيجية وحزمة استثمارات قادمة

أفادت بلومبرغ بأن التكتل الأوروبي يدرس تقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة إجمالية تقارب 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار).

ومن المقرر أن تزور رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين القاهرة، يوم الأحد المقبل، مع غورغا ميلوني وكرياكوس ميتسوتاكيس وألكسندر دي كرو، رؤساء وزراء إيطاليا واليونان وبلجيكا على التوالي. يأتي ذلك في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لرفع علاقته مع مصر إلى وضع "الشراكة الاستراتيجية"، وهي خطوة يمكن أن تؤدي إلى تمويل واستثمارات بمليارات اليوروهات.

ووفقا لتقارير إيجابية عديدة، فإن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم حزمة مساعدات بـ7.4 مليار يورو لمصر، وسيكون ضخ الأموال عبارة عن مزيج من المنح والقروض لمساعدة مصر والتي واجهت أزمة بسبب شح العملة الأجنبية، قبل أن تتدفق إليها العديد من الاستثمارات خلال الأسابيع القليلة الماضي