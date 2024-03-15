الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

جامعة المنيا تحصد 3 مراكز في الملتقي القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

 شارك وفد طلابي بجامعة المنيا ، تحت رعاية من الدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة ، في منافسات الملتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية "دمج الطلاب من ذوي القدرات الفائقة والطلاب الأسوياء" تحت شعار (مبدعون باختلاف3) ، الذي نظمه معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحلوان.

 

حيث حققت جامعة المنيا المركز الثالث عن مبادرة "علشانك " التي تهدف إلى تقديم جميع الخدمات لذوي الإحتياجات الخاصة ، داخل الحرم الجامعي من خلال منصة رقمية موحدة ، سواء تدريبات متنوعة ، أو محتوى دراسي او كتب تناسب جميع احتياجاتهم أو خدمات إدارية ، والمركز الرابع عن مبادرة "الجهاز التكنولوجي الدليلي لخدمة ذوي القدرات الخاصة ، والمركز الخامس عن مبادرة "Fenostevia" لإنتاج الفينواستيفيا. 

 

أعرب دكتور  "عصام فرحات" عن سعادته لما حققه وفد جامعة المنيا ، خلال مشاركتهم بالفعاليات ، التي استهدفت إبراز مواهب الطلاب ودمج ذوي الهمم ومشاركتهم ، جنباً إلى جنب مع الطلاب الأسوياء بالجامعات المصرية ، مؤكدًا ، على أن دعم الطلاب من ذوى الهمم ودمجهم في المجتمع ، هي أهم الأهداف والتوجهات ، والتي وضعتها الدولة المصرية والقيادات السياسية ، وتقوم الجامعة بدورها وتسليط الضوء ، على تلك المواهب التي تزخر بهم ، ودفعهم لمزيد من المشاركات الإيجابية في الفعاليات المختلفة ، وتشجيعهم على حصد المزيد من الإنجازات والمراكز المتقدمة.

 

شارك بالوفد الطلابي وحقق المراكز فيه كل من ، الطالب ماجد موسى "طرف سفلي"، ويحيى زكريا "إعاقة حركية"، و مصطفى صالح "طرفين سفليين"، وأحمد ناجي "بدون إعاقة" كشرطاً لمشاركته بجانب زملائه ، وذلك بإشراف من وليد عبد القوي مدير عام رعاية الطلاب، و دكتور  يسري خلاف مدير مركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة ورافق الوفد دكتور سويسي رمضان .

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