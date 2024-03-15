مسلسل عتبات البهجة|جومانا مراد: محظوظة بالتعاون مع يحيي الفخراني ونعناعة مختلفة (حوار)

تجيد الفنانة جومانا مراد لعب دور الفتاة الشعبية التي تألقت خلاله فى رمضان الماضي بمسلسل "بابا المجال" بشخصية مراسي التي تصدرت التريند، وتعود لتلعب الفتاة الشعبية بشكل مختلف فى رمضان هذا العام بدور "نعناعة" فى مسلسل "عتبات البهجة" أمام النجم يحيي الفخراني وغيرت جومانا من الدور بشكل كبير حتي لا يكون متشابهًا وتبعد عن التكرار، كشفت جومانا كواليس الدور وتعاونها مع المخرج الكبير مجدي أبو عميرة، والفنان القدير يحيى الفخراني وإلى نص الحوار:



نعناعة فى "عتبات البهجة" مختلفة عن مراسي

تقدمين شخصية "نعناعة" الفتاة الشعبية بشكل مختلف في "عتبات البهجة" حدثيني عن الدور؟

ألعب شخصية "نعناعة" الفتاة الشعبية التي لديها "كٌشك"، ومتزوجة، كما أنها أخت كبيرة لـ"فلة" التي تجسدها الفنانة هنادي مهنا ضمن أحداث العمل، من خلال الأحداث سنرى ما ستمر به العائلة الصغيرة من معاناة، وضيق ذات اليد في المعيشة بسبب ضغوطات الحياة، وهي تشبه الكثيرون من الناس في الشارع، بالإضافة إلى إنها شخصية أجسدها للمرة الأولى، على الرغم من أنني لعبت الشعبي سابقًا، وأغلب أدواري شعبي، ما يجعلني دائمًا أحاوّل أن أجسد شخصيات مختلفة، خاصًة أن العام الماضي جسدت الشعبي في "بابا المجال"، لذا حاوّلت هذا العام قدر الإمكان التنوّع في "نعنانة"، حتى لا تشبه "مراسي".

جومانا مراد

كيف ترين التعاون مع يحيي الفخراني؟

أحب يحيي الفخراني علي الصعيد الشخصي والفني كما أن العمل معه متعة، فهو مدرسة المصداقية في الأداء والتعبير، بجانب أن تمثيله سهل، عفوي، وصادق، لا يمكن الاختلاف عليه بأنه أستاذ كبير، وكنت محظوظة بالعمل معه، واستمتعت كثيرًا بالعمل والتصوير معه، لأنه قامة كبيرة.

جومانا مراد ويحيي الفخراني

ما شعورك بالتعاون مع المخرج مجدي أبو عميرة بعد سنوات طويلة؟

سعيدة بتعاونا بعد عدة سنوات، حيث كان من المفترض أن يكون أول عمل لي في مصر مع مجدي أبو عميرة من خلال مسلسل -الحب موتًا- حيث كان إخراجه، إلا أنه حدثت بعض التغييرات وتغير مخرج العمل وأخرجه الأستاذ مجدي أحمد علي، وحدث اللقاء بعد سنوات طويلة، واجتمعت معه في عمل بعد مرور كل هذا الوقت، وبالتأكيد سعيدة بهذا التعاون، فالأستاذ الكبير مجدي أبو عميرة، شخص مريح في "اللوكيشن" وهادئ، وعلى دراية تامة بما يريده، وانا كـ"جومانا" يهمني أن كل مخرج أعمل معه أكون مختلفة، وهذا بالفعل ما وجدتّه مع المخرج مجدي أبو عميرة "انا معاه مختلفة عن أي عمل سابق".

جومانا مراد ومجدي أبو عميرة وأسرة المسلسل

عنبة لذيذ وأشعر بانبساط بموهبة الفنانين الشباب

خالد شباط وعنبة.. هل أزعجك تواجد الفنانين الشباب فى العمل؟

سعيدة جدًا بهؤلاء الشباب، وأحبهم على المستوي الشخصي، عنبة من ألذ الشخصيات الموجودة في المسلسل والحياة، وأشعر بانبساط عندما أجد جيل شباب لديهم الموهبة في أكثر من شئ.

أمّا بالنسبة لخالد، أتمني أن تكون هذه التجربة إضافة كبيرة بالنسبة له أمام الدكتور يحيى الفخراني، وهو شخص موهوب وجميل وملتزم، وعنبة وخالد «عاملين شغل حلو» في المسلسل، وأتمني بالتأكيد لهم النجاح، وترك بصمة.

جومانا مراد وعنبة

هل مهمة الدراما مناقشة قضايا الرأي العام؟

بالطبع، لأن وظيفة الدراما هي تسليط الضوء على مشاكل المجتمع، ولكن لكي يتم حل هذه القضايا نحتاج إلى 90 حلقة، وهذا يجعلنا نحاول إلقاء الضوء على هذه المشاكل، كما أننا نحاوّل بقدر الإمكان طرح وجهة نظرنا، أو العمل على توعية الناس أو مساعدتهم.

هل تفضلين الاضافة للشخصية بما يتناسب مع الدور؟

بالتأكيد، أساسي لأنني لا أحصل على الورق لأقوله كما هو، لأنه يجب على الممثل أن يحوّل الورق إلى لحم ودم، لذا بالتأكيد يجب أن يكون ليّ إضافات فيه.

عتبات البهجة

تقييمك المسلسلات الـ 15 حلقة؟

فكرة المسلسلات 15 حلقة مريحة، ولكن اعتقد أن الجمهور في رمضان يفضل مسلسلات الـ 30 حلقة في رمضان تحديدًا، لأنهم يتابعونه طوّال الشهر، ولكن أنا كممثلة أحب الـ 15 حلقة أكثر، لأنني أحب وأميل للسينما أكثر، وبالنسبة ليّ 30 حلقة «كثير»، والـ45 حلقة كثير جدًا، وعندما أعيد إنتاج مسلسلات الـ 15 حلقة شعرت بأنها لذيذة.

هل تتخلين عن عمل درامي من أجل السينما؟

أفضل السينما بالتأكيد دون تفكير.

جومانا مراد ويحيي الفخراني وصلاح عبد الله

المتحدة قدمت توليفة درامية دسمة ومتنوعة فى رمضان

"المتحدة" تقدم وجبة درامية دسمة ومختلفة فى رمضان.. ما تعليقك؟

سعيدة جدًا بهذا التنوع والاختلاف الموجود في دراما رمضان 2024، فعندما كنت اتصفح الأفيشات الموجودة في الشارع أو الإعلانات، أشعر بتوليفة دسمة ومختلفة ومتنوعة، وهذا التنوّع مفيد، هذا العام لدينا مسلسلات تاريخية، كوميدية ودراما وتراجيدي، لذا فأنا سعيدة جدًا، وهذه المسلسلات التي تطرحها المتحدة تُقدّم بجودة عالية قادرة على المنافسة العالمية.

هل فرضت المنصات الرقمية نفسها على الساحة؟

لمنصات فكرة جميلة، وتشعر المشاهد بالراحة سواء بسبب عدم وجود إعلانات أو فكرة مشاهدة الحلقات بشكل متواصل دون انقطاع لأي سبب، إلا أنه في الوقت ذاته لا يمكن مقارنة التلفزيون بالمنصة، لأننا تعوّدنا على الإعلانات في رمضان خاصًة وإحنا بنفطر، حتى أنه أصبح طقس من طقوس رمضان.

جومانا مراد ويحيي الفخراني

هل يشغلك النقد أم لا؟

النقد البنّاء بالتأكيد اهتم به، وفي الحقيقة أغلب النقد الذي يٌوجه ليَّ هو نقد بنّاء، وحتى إن تعرضت للنقد بأمر ما، لم يحبه شخص ولكن بطريقة محترمة يشعرني بسعادة، لأن هذا يلفت نظري في بعض الأحيان لأشياء لم ألاحظها، أمّا النقد الهدّام وهو النقد لمجرد النقد، فهذا لا أعيره أي اهتمام.

ما علاقتك بالسوشيال ميديا؟

أنا غير مهوسة بالسوشيال ميديا ولا أتركها بالوقت ذاته، أنا من محبين وسيلة التواصل "إنستجرام"، خاصًة أننا في مصر نركز عليها ونحبها أكثر من الـ"سناب شات"، ما بين فترة والأخرى أنزل حاجة، وأكون متابعة ولكن ليس بـ"هوس"، وانا بشرف بنفسي على "إنستا وإكس" -المعروف سابقًا بـ"تويتر"-، كما أرد على الجمهور بنفسي، ولكن "فيسبوك" لدي أدمن.

هل أصبحت السوشيال ميديا فى الوقت الحالي أهم من الصحافة والإعلام؟

السوشيال ميديا حاليًا تساعد على توصيل أي شئ في أي وقت ومن أي مكان، ولكن الصحافة ليها دورها وموضوع آخر، ولا يمكن إلغاء هذا، وهي مهمة جدًا في حياة الفنان، فهي من تسلط الضوء على الفنان وأعماله، لأن الفنان ليس ببلوجر يتحدث عن نفسه، وانا بالنسبة لي كفنانة الصحافة مهمة في حياتي.

جومانا مراد وعنبة

انتقد نفسي عند مشاهدة دوري على الشاشة.. وأسعي للتميز وعدم التكرار

شعورك عندما تنتظرين رد فعل الجمهور على عمل جديد؟

بكون قلقة جدًا، واقترح أن يتم تصويري أثناء مشاهدتي للحلقة، كوميديا جدًا، بسبب توتري الشديد ويعلّو وجهي تعبيرات غريبة "ريآكشنات"، بالإضافة إلى أنني بكلم نفسي، وانتقد نفسي، والمشكلة أنني أكون قاسية على نفسي جدًا ولا أري سوى عيوبي، القسوة الأوفر ليست جيدة إلا أنني أكون قاسية بشدة على نفسي، وهذا بسبب أنني perfection جدًا في كل أمور حياتي، وهذا لأن ما أراه ليس كما يراه الناس.

كيف يكون رد فعلك عندما ينجح دور أو شخصية جديدة؟

في الحقيقة كل عمل أدخله بترك بصمة وعلامة فيه وهذا فضل من ربنا، والناس تكون طايرة بكل حاجة من الفرحة، ولكن أنا أحترم نفسي وجمهوري وأحترم فني لذا أحاول أن أكون perfection طول الوقت، ويٌسعدني ردود أفعال الناس، ولكن أنا لا يوجد شئ يٌرضيني، لأنه إن وصلت لمرحلة الرضا فهذا يعني بالنسبة لي فشل، لازم أقول سأقدم جديد، سأفعل شئ مختلف، سيكون أفضل المرة المقبلة وهكذا، فأنا لدي صراع وتحد بيني وبين نفسي.

هل تحصلين على رأي أصدقائك فى أدوارك؟

من الممكن أن اتحدث في التركيبة والإخراج والكتابة مع صحابي، واسمع رأيهم وأرى هل الفكرة جذبت انتباهم أم ماذا، ولكن الأهم أن أحب الدور، فأنا إن أحببت الدور «خلصت الحكاية»، والورق بالنسبة لي هو أساس كل شئ، ومخرج يكتشف فيّا ويطلع من جوايا حاجات جديدة أنا لا أعرفها، ويكون لديه رؤية، وشركة إنتاج محترمة.

هل تؤثر مهنة التمثيل الصعبة على حياتك؟

مهنة التمثيل صعبة بالفعل، ويكون هناك وقت يحدث فيه ضغط كبير لدرجة إننا لا نرى أهالينا في هذا التوقيت ولا أسرتنا، ونقصر في بعض الأمور، وأحاوّل طوّال الوقت ألا أقصر في شئ، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك تقصير غير متعمد، لأن في وقت معين نكون محكومين ببعض الأشياء، فتشعرين إنك غير قادرة، ومن الممكن أن اتحمل أي شئ إلا فيما يتعلّق بأولادي، لأني أم قوي، وحنينة أوفر، لأنني أشعر أن أولادنا مسئوليتنا، وهي مسئولية كبيرة، والفكرة لا تقتصر على "عايزة اتجوز وأجيب عيال"، الموضوع هنا يتمحوّر في أن التربية مسئولية وكل ما يكبروا المسئولية تزداد، والموضوع لا يقتصر في الطعام والشراب، الفكرة في التربية وما سنزرعه، وهذا يحتاج وقت وتفرغ، وهذا بالتأكيد بسبب عملنا يكون الأمر صعب علينا، وبحاول بقدر الإمكان أن أكون على تواصل معهم، وإجازتي أقضيها مع أولاي (ولادي في حضني).

الجمهور صعب إرضاؤه.. ما تعليقك؟

أؤمن أنه من الصعب إرضاء الناس عمومًا في الكثير من الأشياء، ولكن القصة هنا ليست في صعوبة إرضاء الجمهور، لأن الجمهور ذكي جدًا، والممثل في النهاية يجب عليه أن يكون مجتهد ومخلص ويٌقدّم أحسن ما لديه، وصادق في كل حاجة يفعلها لأن هذا يصل للناس، فإن وصل للجمهور صدق هذا بالتأكيد سيكونوا راضيين، لأن الصدق في الإحساس هو أهم شيء.

جومانا مراد

هل تواجد الفنان فى رمضان أهم من الأوف سيزون؟

يوجد الكثير من المسلسلات " out of session" يٌشاهدها الجمهور بكثرة ويهتم بها بشكل كبير جدًا، وتنجح أيضًا حتى أنها "بتكسر الدنيا"، ولكننا تعوّدنا على رمضان، له طعم آخر مختلف.

طقوسي فى رمضان.. الافطار فى المنزل والعبادة

وماذا عن طقوسك في شهر رمضان؟

أطلب ألا يبادر أي شخص بعزومتي سواء كان إفطار أو سحور، لأنني لا أحب الإفطار خارج المنزل، أحب التواجد وسط العائلة وأحب اللمة، وأحب بقدر الإمكان أن أٌكثف في شهر رمضان العبادة لأنه شهر عبادة، كما أحب إعطاء الكثير من الوقت لبيتي وعائلتي، لأنني أشعر أنه بمجرد الخروج للسحور أو الفطار بأن «الوقت راح».

ما هي الأكلات التي تحبينها؟

أحب الملوخية في الاكلات المصرية، والفتة في الأكلات السورية.

ماذا تفعلين بعد رفع شعار فركش؟

أنا عاشقة للبحر، وبعد الانتهاء من التصوير أذهب أنا وأسرتي إلى الساحل الشمالي.

جومانا مراد وأسرة المسلسل

أتمنى تقديم شخصية شجرة الدر في عمل تاريخي

ما هي الشخصية التي تتمنين أن تجسيدها على الشاشة؟

أتمنى تقديم شخصية شجرة الدر في عمل تاريخي، أما لو في العموم أحب تقديم أي دور مختلف، وأحب أن أجسد الشخصيات التي لا تشبهني.

هل يمتلك أولادك ميول فنية؟

أولادي موهوبين بالفطرة في الرسم والغناء، ويحبون العزف، بجانب الكثير من النشاطات الأخرى، وانا أم حازمة، على الرغم من أنني «أدلعهم»، لأن تربية الأولاد لابد أن تكون الأم حازمة عكس تربية البنات.

لماذا تحرصين على ظهورك دائمًا بإطلالات جذابة؟

دائمًا أحب الاهتمام بنفسي، أحب اللبس جدًا وأن أكون مختلفة في لبسي، وألبس ما يليق عليّا، بعيدًا عن الموضة، وأحب التجديد والتغيير لأن طبعي ملول.

عتبات البهجة

أحضر لفيلم ومسلسل بعد رمضان



ماذا تجهزين لجمهورك بعد شهر رمضان؟

أحضر لفيلم سينمائي ومسلسل بعد رمضان، ولا يمكنني الإفصاح عنه.