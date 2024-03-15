حملة تفتيشية على المحلات العامة ومعارض أهلا رمضان بالغردقة

إستمراراً لتنفيذ توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر و اللواء ياسر حماية رئيس مدينة بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والدواجن للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين وضبط الاسعار والتاكد من توافر السلع الأساسية.

قامت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة المتمثلة باللجنة المكونة من الصحة والامن الصناعي والسلامة والصحة المهنية و تراخيص حي جنوب الغردقة والبيئة بحي جنوب تحت اشراف مدير عام اللجان والمجالس بالمدينة بحملة تفتيشية على معارض اهلا رمضان والخيم الرمضانية وبعض المحلات بنطاق المدينة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومراعاة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

واسفرت الحملة على عمل محاضر نظافة و محاضر لعدم توافر الشهادات الصحية، واعدام كيلو بانية ، ٩ كيلو لحوم لتغيرها في الخواص الطبيعية.

وقد أكدت اللجنة بالتنبيه على المحلات التي تعمل بدون ترخيص او منتهية التراخيص او بها اشغالات بسرعة التوجه للحي لاستيفاء كافة اوراق التراخيص والاشغال و تلافي جميع ملاحظات اللجنة الخاصة بالاشتراطات الصحية و البيئية والأمن الصناعي.

نبهت اللجنة على ضرورة توفير حاوية قمامة محكمة الغلق تفتح بالقدم وعدم استخدام الأكياس البلاستيك احادي الاستخدام.