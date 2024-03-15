مشاركة الوفد المصري في الاجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي

يترأس السفير حمدى لوزا، نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، وفد مصر المشارك في أعمال الدورة الثانية والعشرين الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأفريقي -المجلس التنفيذي- المنعقدة في 15 مارس الجاري بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا.

وينظر الاجتماع الوزاري في الآليات والقواعد المنظمة لانتخابات قيادات مفوضية الاتحاد الأفريقي المقرر عقدها خلال قمة الاتحاد الأفريقي المقبلة في فبراير 2025، والتي تشمل مناصب رئيس المفوضية ونائبه والمفوضين الستة، وذلك على النحو الذي يضمن عدالة توزيع المناصب وتمثيل الأقاليم الأفريقية الخمس في قيادات المفوضية.