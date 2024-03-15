أبرز مواجهات دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا

أجريت اليوم الجمعة قرعة دور الثمانية والدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في مدينة نيون السويسرية.

وأسفرت قرعة دور الثمانية التي سحبها النيجيري جون أوبي ميكيل، نجم تشيلسي الإنجليزي المعتزل، عن المواجهات التالية..

أرسنال الإنجليزي ضد بايرن ميونخ الألماني.

أتلتيكو مدريد الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

ريال مدريد الإسباني ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

باريس سان جيرمان الفرنسي ضد برشلونة الإسباني.

وتقام جولة الذهاب من دور الثمانية يومي 9 و10 أبريل القادم على ملاعب أرسنال وأتلتيكو والريال وسان جيرمان، فيما تجرى جولة الإياب بعدها بأسبوع على ملاعب بايرن ودورتموند ومانشستر سيتي وبرشلونة.

أما قرعة الدور قبل النهائي فأوقعت الفائز من مباراة أتلتيكو ودورتموند مع الفائز من لقاء سان جيرمان وبرشلونة، فيما يلعب الفائز من أرسنال وبايرن مع الفائز من مواجهة الريال ومانشستر سيتي.

وسوف تقام جولة الذهاب في الدور قبل النهائي يومي 30 أبريل وأول مايو المقبلين، على أن تقام جولة الإياب بعدها بأسبوع أيضا.

ويستضيف ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن المباراة النهائية للبطولة القارية في الأول من يونيو القادم.