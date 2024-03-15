موعد أذان المغرب بالحرمين الشريفين.. الإفطار بالسعودية

موعد الإفطار في مكة، موعد الإفطار بالمدينة، يهتم الكثيرين بموعد أذان المغرب في المملكة العربية السعودية، لذا يبحثون عبر محركات البحث للتعرف على موعد الإفطار هناك وذلك بالتزامن مع خامس أيام الشهر الفضيل.

وتنشر "الوفد" موعد أذان المغرب والإفطار في المملكة العربية السعودية.

موعد الإفطار بالسعودية

موعد أذان المغرب في مكة المكرمة:- 6:30 مساءً بتوقيت السعودية.

موعد أذان المغرب في المدينة المنورة:- 6:31 مساءً بتوقيت السعودية.

شهر رمضان المبارك

وأعلنت المحكمة العليا السعودية، أن الاثنين الموافق 11 مارس 2024 هو بداية شهر ‎رمضان، وذلك بعدما تمت رؤية الهلال بمرصد ‎جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بمحافظة المجمعة والتابعة لمنطقة الرياض في السعودية.

كما أعلنت دار الإفتاء المصرية، يوم الأحد الموافق 10 مارس الجاري، في احتفالية رسمية حضرها كبار رجال الدولة، أن 10 مارس 2024 هو المتمم لشهر شعبان، و الإثنين 11 مارس هو غرة رمضان المبارك.