ظواهر جوية نشاهدها اليوم الجمعة

حالة الطقس اليوم الجمعة.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، حيث توقعت أن يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائل للحرارة على شمال الصعيد ومائل للدفء على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة فى الليل والصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضا أن يسود طقس حار نهارا على جنوب الصعيد ومائلا للحرارة على سيناء، مائلا للبرودة ليلا.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية المقرر أن تشهدها البلاد اليوم، فبينت الهيئة أنها جاءت كالتالي

نشاط للرياح

أشارت الهيئة العامة للأرصاد في بيانها، إلى وجود نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

حالة البحرين اليوم

- وفيما يتعلق بـ حالة البحر المتوسط، فأوضحت الهيئة أنها تكون خفيفة إلى معتدلة، وترتفع الأمواج فيه من متر إلى 1.5 متر، وتتجه الرياح السطحية من الشمال إلى الغرب.

- أما عن حالة البحر الأحمر اليوم، فتكون معتدلة، وترتفع الأمواج من 1.5 متر إلى مترين، وتتجه الرياح السطحيةمن الشمال إلى الغرب.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

مطروح: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 19

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 08 و درجة الحرارة العظمى 23

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 07 ودرجة الحرارة العظمى 19

نخل: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 24

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 23

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 24

السويس:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 28

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 26

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارةالعظمى 26

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 27

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 30

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 33

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 33